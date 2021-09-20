Холдинг «Газпром» не забронировал доптранзит через Украину в октябре

Москва, 20 сентября. Российский холдинг принял новые решения по бронированию поставок через территорию Украины и Польши.

Дополнительные мощности транзита не будут выкупаться российским «Газпромом» для осуществления поставок через Украину в октябре. Помимо этого концерн использует только треть от мощностей, доступных для прокачки голубого топлива через территорию Польши.

Оператор газотранспортной системы Украины предложил на двух направлениях резервы в 9,8 млн «кубов» ежесуточно, а также 5,2 млн куб. м. в день, однако отечественные партнеры не стали бронировать данные газоизмерительные станции.

«Ямал — Европа» также будет использоваться не на полную мощность во второй месяц осени. «Газпром» зафиксировал объем в 31,4 млн кубометров в сутки из общедоступного в 89 млн куб. м/с.

Многие аналитики считают, что газовый рынок Евросоюза после решений руководства объединения по его либерализации и диверсификации может столкнуться с кризисом на фоне рекордных цен на газ.