«С ним работали профессионалы»: Онищенко о возможных подстрекателях пермского стрелка

Геннадий Онищенко шокирован страшными сообщениями о шутинге в Пермском государственном университете. Предположительно, стрельбу отрыл 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, погибли шесть человек, сведения о количестве пострадавших разнятся — возможно, раненых около двух десятков. Нападавший задержан. По неподтвержденным данным, при задержании он получил тяжелые ранения.

Перед нападением подозреваемый распространил в соцсетях манифест, в котором рассказал, что действовал в одиночку и что к нападению готовился давно. При этом, по словам предполагаемого стрелка, экстремистскими идеями он не интересовался, к политике и религии был равнодушен. Оружие приобрел легально, своими планами ни с кем не делился.

Комментируя эту кошмарную историю, депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что пришедшее к нам из США явление, которое называют модным словом «шутинг», — абсолютно нехарактерно для нашей страны. Нужно выяснять, кто пытается манипулировать нашей молодежью, заметил политик. По мнению Онищенко, пермского стрелка, возможно, специально обрабатывали через интернет, подстрекая совершить преступление.

«Такое преступление мог совершить только неврастеник, которого наверняка подогревали через интернет при помощи специальных программ», — отметил Онищенко в беседе с ФАН.

Парламентарий напомнил о предыдущих трагедиях такого рода — стрельбе в казанской школе в мае этого года, где погибли 11 человек, а также массовом расстреле в колледже Керчи в 2018 году. Тогда погиб 21 человек.

«И вот теперь — аналогичная история в вузе!» — подчеркнул Онищенко.

По мнению собеседника ФАН, в первую очередь тут налицо нарушение правил безопасности в учебном заведении — это целиком ответственность ректора и явный провал службы безопасности.

«Давно прошли времена, когда в учебное заведение мог зайти кто угодно. То, что туда смог беспрепятственно проникнуть человек с огнестрельным оружием, должно стать основанием для серьезнейшего разбирательства и оргвыводов», — указал Онищенко.

Нужно учиться и прогнозировать такие преступления, отметил он.

«Нужно учитывать, что могут быть психически неустойчивые граждане, в том числе среди нашего студенчества, среди молодежи. Наверняка у тех, кто стоит за такими преступлениями, на вооружении есть специальные программы, на основании которых они выявляют неустойчивых людей, оценивают их, а потом дистанционно, через интернет мотивируют на совершение страшных преступлений. Так вот, мы должны сами выявлять людей с неустойчивой психикой и брать их на особый контроль. Что касается этого случая, то это явно не просто не вполне здоровый мальчик, который вдруг решил пострелять. Наверняка его к этому специально готовили, мотивировали — это очевидно. С ним работали профессионалы, и нам нужно разобраться, кто за этим стоит», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Сообщается, что 18-летний Тимур Бекмансуров сам был студентом пермского вуза, он учился на юридическом факультете. По факту стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. На место трагедии выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пермь направляются глава Минздрава Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В регионе вторник, 21 сентября, объявлен днем траура по погибшим. Матчи чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в знак траура.