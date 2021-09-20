Афганские чиновники назвали бегство Гани одной из главных причин кризиса в стране

Кабул, 20 сентября. Ряд афганских политиков обвинил экс-президента страны Ашрафа Гани в том, что его бегство стало одной из главных причин обострения кризиса в республике.

По словам бывшего дипломата Шукрии Баракзая, если бы глава государства передал власть мирным путем, не произошло бы развала армии, утечки образованной молодежи в другие страны и прекращения финансовой помощи со стороны международного сообщества. Как считают депутаты, именно внезапный отлет Гани спровоцировал панику, которая затем привела к катастрофическим последствиям в аэропорту Кабула во время эвакуации, где от давки и несчастных случаев погибли несколько десятков человек.

«Если бы Ашраф Гани передал власть «Талибану»1 (запрещенная в РФ организация) путем мирного диалога, все осталось на своих местах, и сегодня ситуация была бы намного лучше», — сказал член партии «Хезб-е Ислами» Хумаюн Джарир.

Лидер «Движения национальной солидарности Афганистана» Сайед Исхак Гайлани одним из последствий бегства президента назвал нынешнюю неопределенность статуса нового правительства, из-за которой многие страны приостановили сотрудничество с республикой.

Нур Мохаммад Мотавакил, один из работников министерства информации и культуры, заявил, что талибы надеялись на официальную передачу власти, чтобы иметь возможность вести полноценный диалог с зарубежными странами. Теперь же афганское население вынуждено ждать возобновления работы гражданских и военных институтов, которые начнут выводить страну из кризиса.

Ghani Says He Fled Afghanistan to Avoid Kabul Bloodshedhttps://t.co/d89mmUWPhS — The Voice of America (@VOANews) September 9, 2021

Гани бежал из Афганистана в ОАЭ 15 августа, когда боевики «Талибана», не встречая сопротивления, вошли в Кабул и заняли правительственные учреждения. Впоследствии появилась информация, что президент при этом похитил 169 млн долларов из казны. Однако Гани опроверг эти сообщения и заявил, что покинул страну по требованию своей службы безопасности. Он подтвердил, что находится в ОАЭ, однако ищет возможность вернуться в Афганистан для продолжения процесса мирной передачи власти, над которым он работал в последние дни правления.

Приход талибов к власти

В начале сентября боевики опубликовали состав временного кабинета министров, представленный исключительно мужчинами. При этом все посты в нем заняли члены «Талибана». Это вызвало настороженность у большинства иностранных государств, которые ожидали формирования инклюзивного правительства, обещанного боевиками. Некоторые из высокопоставленных лиц зарубежных стран заявили, что пока будут воздерживаться от признания власти талибов и ожидать создания постоянного руководства Афганистана.

В настоящее время страна находится в тяжелом финансовом кризисе. В конце августа жители ряда городов республики вышли на акции протеста, так как не могли снять зарплату в терминалах частных денежно-кредитных организаций, ожидавших возобновления работы Центрального банка.

This isn’t a protest. This is a crowd of people gathered in front of a bank in Mirwais Maidan, Kabul, to withdraw cash. Afghanistan faces cash crisis and banks are on the brink of collapse. pic.twitter.com/00Q78IhQg0 — Habib Khan (@HabibKhanT) September 14, 2021

Накануне обеспокоенность мирового сообщества вызвали последние нововведения талибов в системе образования. Несмотря на недавние обещания расширить права женщин, они были отстранены от обучения в школах и вузах. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид пояснил, что новое правительство планирует возвращение девочек в классы, однако после «отработки методических процедур», включающих разделение учителей. Несмотря на это, многие опасаются возвращения старых порядков талибов, которые запрещали женское образование.

1 Организация запрещена на территории РФ.