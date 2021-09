Холодная зима и цены на газ ударят по карману граждан США

Вашингтон, 20 сентября. В США природный газ подорожал на 17% в течение последнего месяца. Это может привести к росту цен на отопление и электроэнергию в зимний период.

Natural-gas prices haven't climbed so high since blizzards froze the Northeast in early 2014 https://t.co/OSbVjFWpgK