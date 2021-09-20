Холодная зима и цены на газ ударят по карману граждан США

Вашингтон, 20 сентября. В США природный газ подорожал на 17% в течение последнего месяца. Это может привести к росту цен на отопление и электроэнергию в зимний период.

Natural-gas prices haven't climbed so high since blizzards froze the Northeast in early 2014 https://t.co/OSbVjFWpgK — The Wall Street Journal (@WSJ) September 19, 2021

По итогам пятницы, стоимость фьючерсов достигла отметки в 5,1 доллара за миллион британских термальных единиц (BTU) (125 долларов за тысячу кубометров. — Прим. ред.). Это один из самых высоких показателей начиная с 2014 года, когда цена увеличилась из-за сильных морозов.

Среди причин повышения стоимости — неблагоприятные погодные явления. Так, из-за заморозков в Техасе сильно поднялся спрос на топливо. А аномальная жара в июне и июле привела к тому, что часть гидроэлектростанций прекратила работу.

В конце прошлого месяца из-за урагана «Ида» почти вся добыча газа в Мексиканском заливе была прекращена. Согласно информации Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, по состоянию на пятницу более трети газодобывающих станций так и не возобновили работу.

По данным WSJ, эта ситуация может привести к подорожанию отопления и электроэнергии в зимние месяцы.

Аналогичная обстановка наблюдается и в Европе, где цены все лето бьют рекорды. В первых числах сентября стоимость природного газа подскочила до 600 долларов, а 14 сентября она уже составила 800 долларов за тысячу кубометров. Причинами также стали холодная зима в 2020–2021 годах, маленькие запасы газа в хранилищах и уменьшение импорта из России.