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Холодная зима и цены на газ ударят по карману граждан США
Весь мир
Холодная зима и цены на газ ударят по карману граждан США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 20 сентября. В США природный газ подорожал на 17% в течение последнего месяца. Это может привести к росту цен на отопление и электроэнергию в зимний период.

По итогам пятницы, стоимость фьючерсов достигла отметки в 5,1 доллара за миллион британских термальных единиц (BTU) (125 долларов за тысячу кубометров. — Прим. ред.). Это один из самых высоких показателей начиная с 2014 года, когда цена увеличилась из-за сильных морозов.

Среди причин повышения стоимости — неблагоприятные погодные явления. Так, из-за заморозков в Техасе сильно поднялся спрос на топливо. А аномальная жара в июне и июле привела к тому, что часть гидроэлектростанций прекратила работу.

В конце прошлого месяца из-за урагана «Ида» почти вся добыча газа в Мексиканском заливе была прекращена. Согласно информации Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, по состоянию на пятницу более трети газодобывающих станций так и не возобновили работу.

По данным WSJ, эта ситуация может привести к подорожанию отопления и электроэнергии в зимние месяцы.

Аналогичная обстановка наблюдается и в Европе, где цены все лето бьют рекорды. В первых числах сентября стоимость природного газа подскочила до 600 долларов, а 14 сентября она уже составила 800 долларов за тысячу кубометров. Причинами также стали холодная зима в 2020–2021 годах, маленькие запасы газа в хранилищах и уменьшение импорта из России.

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сша отопление газ
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