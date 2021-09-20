Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 13:34
13:31
Политика
«Единая Россия» получила 79,01% голосов по итогам выборов в Татарстане
13:29
Экономика
Холдинг «Газпром» не забронировал доптранзит через Украину в октябре
13:27
Происшествия
Приговор рэперу Гулиеву оставили без изменений
13:26
Общество
Глава Дептранса Ликсутов анонсировал тест Face Pay на всех линиях метро Москвы
13:25
Общество
Паника, страх и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в Пермском университете
13:25
Общество
Политолог Иванов: выборы в Тульской области подтвердили эффективность работы Дюмина
13:23
Происшествия
Стрельба в Пермском университете: хронология событий
13:22
Общество
В Ленобласти спасатели вывели из леса потерявшуюся женщину
13:19
Весь мир
Афганские чиновники назвали бегство Гани одной из главных причин кризиса в стране
13:18
Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин побеждает на выборах в Саратовском округе
Все новости

Артиллеристы ВВО поразили более тысячи целей на учениях в Амурской области
Армия
Артиллеристы ВВО поразили более тысячи целей на учениях в Амурской области
Пресс-служба Южного военного округа

Хабаровск, 20 сентября. Артиллеристы Восточного военного округа провели масштабные учения на полигонах в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае.

В тренировочных мероприятиях задействовали реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», артиллерийские установки «Акация» и «Мста-С», беспилотные летательные аппараты, а также комплекс разведки «Стрелец».

Особое внимание военные уделили взаимодействию артиллеристов и разведывательных подразделений. Во время учений выполнялись задачи боевой стрельбы с огневых позиций разной степени сложности и с применением различных боеприпасов. Военнослужащие поразили более 1000 целей, израсходовав около 80 тонн снарядов. Завершились маневры массированным залпом из всех орудий.

Ранее российские десантники отработали маневры по переброске войск и ликвидации противника на учениях в трех регионах страны. Кроме того, как пишет RT, в Минобороны РФ рассказали о ходе учений стран ШОС «Мирная миссия — 2021».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Артиллеристы ВВО поразили более тысячи целей на учениях в Амурской области
россия учения вс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru