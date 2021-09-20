Артиллеристы ВВО поразили более тысячи целей на учениях в Амурской области

Хабаровск, 20 сентября. Артиллеристы Восточного военного округа провели масштабные учения на полигонах в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае.

В тренировочных мероприятиях задействовали реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», артиллерийские установки «Акация» и «Мста-С», беспилотные летательные аппараты, а также комплекс разведки «Стрелец».

Особое внимание военные уделили взаимодействию артиллеристов и разведывательных подразделений. Во время учений выполнялись задачи боевой стрельбы с огневых позиций разной степени сложности и с применением различных боеприпасов. Военнослужащие поразили более 1000 целей, израсходовав около 80 тонн снарядов. Завершились маневры массированным залпом из всех орудий.

Ранее российские десантники отработали маневры по переброске войск и ликвидации противника на учениях в трех регионах страны. Кроме того, как пишет RT, в Минобороны РФ рассказали о ходе учений стран ШОС «Мирная миссия — 2021».