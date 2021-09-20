Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 13:34
13:31
Политика
«Единая Россия» получила 79,01% голосов по итогам выборов в Татарстане
13:29
Экономика
Холдинг «Газпром» не забронировал доптранзит через Украину в октябре
13:27
Происшествия
Приговор рэперу Гулиеву оставили без изменений
13:26
Общество
Глава Дептранса Ликсутов анонсировал тест Face Pay на всех линиях метро Москвы
13:25
Общество
Паника, страх и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в Пермском университете
13:25
Общество
Политолог Иванов: выборы в Тульской области подтвердили эффективность работы Дюмина
13:23
Происшествия
Стрельба в Пермском университете: хронология событий
13:22
Общество
В Ленобласти спасатели вывели из леса потерявшуюся женщину
13:19
Весь мир
Афганские чиновники назвали бегство Гани одной из главных причин кризиса в стране
13:18
Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин побеждает на выборах в Саратовском округе
Все новости

Песков анонсировал встречу Путина с победившими на выборах руководителями регионов
Политика
Песков анонсировал встречу Путина с победившими на выборах руководителями регионов
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин встретится с одержавшими победу на выборах главами субъектов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также глава государства рассчитывает пообщаться с лидерами партий, прошедшими в Государственную думу по итогам выборов. Песков анонсировал соответствующую встречу перед журналистами.

«Такая встреча планируется, она готовится. Мы сообщим вам, когда она будет назначена», — заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с онлайн-саммитом по борьбе с коронавирусом. По словам представителя Кремля, президент России не намерен принимать участие в переговорах, организованных его американским коллегой Джо Байденом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков анонсировал встречу Путина с победившими на выборах руководителями регионов
путин песков встреча
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru