Песков анонсировал встречу Путина с победившими на выборах руководителями регионов

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин встретится с одержавшими победу на выборах главами субъектов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также глава государства рассчитывает пообщаться с лидерами партий, прошедшими в Государственную думу по итогам выборов. Песков анонсировал соответствующую встречу перед журналистами.

«Такая встреча планируется, она готовится. Мы сообщим вам, когда она будет назначена», — заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с онлайн-саммитом по борьбе с коронавирусом. По словам представителя Кремля, президент России не намерен принимать участие в переговорах, организованных его американским коллегой Джо Байденом.