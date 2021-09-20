Конец истории США и оптимист Трамп. Колонка Владимира Винникова

16 сентября в интервью телеканалу Newsmax бывший президент США Дональд Трамп высказался в том духе, что если демократы сохранят свою власть в стране по итогам промежуточных выборов 2022 года и президентских 2024 года, то «от страны ничего не останется» — она будет разрушена. В качестве подтверждения своего прогноза он заявил, что за восемь месяцев правления администрации Джо Байдена Америка «скатилась как никогда ранее», отметив провал вывода войск из Афганистана, катастрофическую финансовую политику, а также ограничение прав и свобод американских граждан под флагом борьбы против COVID-19.

Столь алармистские пророчества 45-го президента США можно было бы и не воспринимать всерьез — мало ли чего наговорит отставной политик, оскорбленный своим весьма странным поражением и явно жаждущий если не полноценного реванша, то хотя бы какой-то сатисфакции? Но не будем забывать о том, что Трамп — все еще лидер Республиканской партии, за которого год назад проголосовали более 74 млн избирателей — на 11 млн больше, чем в победном для него 2016 году. И это второй в истории результат кандидата, который участвовал в президентских выборах.

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У «слонов» пока нет политика, способного сравниться с «Большим Дональдом» по харизме и популярности. Возможно, через год, после промежуточных выборов, ситуация изменится, но эти выборы нужно еще выиграть, а без поддержки Трампа это будет невозможно. И чем хуже обстоят дела демократической администрации Белого дома внутри страны и на мировой арене — тем большее количество американских граждан начинает сомневаться в правоте, а вслед за тем — и легитимности объявленного год назад выбора.

При этом возникший пять лет назад раскол между «красными» республиканскими и «синими» демократическими штатами ничуть не преодолен — дело дошло уже до того, что 19 штатов, в наибольшей мере — Техас и Флорида, отказываются выполнять распоряжения федерального правительства по ряду весьма чувствительных вопросов — от противоэпидемических мер до права женщин на аборты.

Более того — в самой Демпартии становится все более ощутимой разница между «голубыми» (продвигающими «неолиберальную» повестку дня с приоритетом прав разного рода меньшинств, гендер-феминизмом и т.д.) и «фиолетовыми» (более консервативными и в целом более богатыми) штатами. Вице-президент Камала Харрис, выдвинутая от первых с перспективой быстро занять место престарелого «сонного Джо», пока с ролью возможной преемницы не справляется, а в Белом доме рулит старая команда «Обамы-Байдена». Это обстоятельство вместе с ростом цен, остановкой чрезвычайных программ социальной помощи и видимыми ограничениями дееспособности 46-го президента США ставит под вопрос управляемость и единство всей политической конструкции демократов.

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Ведь если все больше денег уходит на финансирование низов, тем меньше их остается на другие государственные нужды, в том числе внешнеполитические. Пока все покрывается за счет роста федерального долга и долларовой эмиссии ФРС, но уже впритык, без свободных ресурсов, а вдобавок усиливаются процессы дисбаланса внешней торговли и дедолларизации глобальной экономики. «Танцы на вулкане» пока продолжаются, но танцоры уже порядком напоминают загнанных лошадей.

Своими выступлениями, внешне слегка бессвязными, Трамп транслирует идею о том, что продолжение этих танцев смертельно опасно для существования Соединенных Штатов (ведь загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?) и для существования американских элит. Вряд ли ему теперь удастся «продать» этот тезис кому-то из оппонентов — хоть «голубых», хоть «фиолетовых». Деградация политической системы США идет чересчур быстро, и то, что имело ценность еще год назад, теперь почти ничего не стоит. Например, сохранение системных традиций внутри страны или союзов за ее пределами. Трамп и сам в этих отношениях далеко не безгрешен, но на фоне Байдена и ко он предстает хранителем истинных устоев и ценностей Америки. И, конечно, безудержным оптимистом.

Ведь в верхах он — практически в одиночестве, а «байденов» и «харрис» от обеих партий и 50 штатов — многие тысячи, если не десятки тысяч, и все они работают на разнос действующей политической системы. Настолько эффективно и удачно, что на вопрос «Доживут ли США до 2025 года?» самый вероятный ответ: «Вряд ли». Причем, когда рванет, то страну разнесет, скорее всего, не на две, а минимум на три части: «голубую» (штаты Тихоокеанского побережья), «красную» (глубинные штаты плюс Техас с Флоридой) и «фиолетовую» (штаты северо-востока и Великих озер).

Конечно, все это — некие фантазии на тему. Вовсе не исключено, что в Америке и на этот раз найдется «новый Авраам Линкольн» или «новый Франклин Рузвельт», который сумеет вместе со всей страной «перейти на правильную сторону истории», но ни Трамп, ни Байден, ни Харрис на подвиг такого рода явно не способны.

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