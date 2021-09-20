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Песков: Путин не намерен участвовать в онлайн-саммите США по пандемии COVID-19

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 13:15
Политика
Песков: Путин не намерен участвовать в онлайн-саммите США по пандемии COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует принимать участие в организованном главой США Джо Байденом онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, участие в этом саммите не входит в планы Путина.

«У президента нет планов участия в этом саммите. Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Белый дом подтвердил, что виртуальный саммит G20, посвященный проблематике распространения COVID-19, состоится 22 сентября текущего года. Мероприятие пройдет в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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