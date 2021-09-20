Дмитрий Песков сообщил о самочувствии Владимира Путина

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин находится в прекрасном состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами Песков отметил, что самочувствие российского лидера очень хорошее. В то же время на предстоящей неделе он продолжит работать в режиме самоизоляции, продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции.

Ранее президент РФ был вынужден перейти на дистанционный формат работы, поскольку в его близком окружении были выявлены десятки людей с коронавирусом. Пресс-секретарь отметил, что благодаря своевременной вакцинации они переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме.

Отмечается, что рабочий график Путина остался неизменным несмотря на его временную самоизоляцию. Глава государства проводит все запланированные встречи в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил участников реставрации кафедрального собора в Волгограде. По словам российского лидера, возрождение храма удалось провести благодаря единению государства и гражданского общества.