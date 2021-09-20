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Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Кремль

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 13:01
Политика
Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Кремль
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 20 сентября. Москва и Анкара работают над подготовкой визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремль, подтвердил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

О подготовке к саммиту глав государств Песков сообщил в ходе беседы с представителями прессы. По словам официального представителя Кремля, президент затронут обширный спектр вопросов как двусторонней, так и международной повестки. Точную дату и подробности визита Эрдогана Песков не назвал.

Интересы Москвы и Анкары совпадают в ряде областей, в частности в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане. Ранее власти Турции вслед за Россией отказались признавать переходное правительство страны, назвав его недостаточно инклюзивным.

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