Стрельба в Пермском университете: хронология событий

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете была устроена стрельба из помпового ружья по студентам и персоналу данного учебного заведения. Злоумышленником оказался Тимур Бекмансуров — студент, только что поступивший на первый курс ПГУ. В настоящий момент сообщается о пяти его погибших жертвах.

ФАН приводит хронологию произошедших событий.

Около 9:40 Бекмансуров впервые появляется в объективах камер мобильных телефонов. Он одет во все черное, на его голове — шлем, а в руках — ружье. На тот момент он уже ранил или убил как минимум одного человека, вставшего у него на пути.

Федеральное агентство новостей /

В 9:49 в официальной группе ПГУ «Вконтакте» появилось сообщение с призывом к находящимся в здании учебного заведения студентам закрыться в аудиториях. Он был исполнен: позже в Сети появились видеозаписи забаррикадированных дверей в помещениях.

Pr Scr vk.com / Пермский государственный университет (ПГНИУ)

10:00. В интернете появляются фото и видео с кадрами прыжков студентов из окон ПГУ — в основном с безопасной высоты второго этажа.

10:16. СМИ узнали имя нападавшего, а также обнаружили его «предсмертную исповедь», в которой он рассказывал о причинах своего поступка и о том, как получил лицензию на владение огнестрельным оружием. Так, Бекмансуров заявил, что «аполитичен», «нерелигиозен» и «не состоял в экстремистских организациях», ничего не хочет сказать своим преступлением, а поэтому просит не считать его терактом.

10:26. В СМИ появляются сообщения о «ликвидации» стрелка. На тот момент, по предварительным данным, им уже было убито 8 человек. Всего пострадавших 28.

12:33. СМИ показали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как силовики ответным огнем обезвреживают преступника.

Pr Scr telegram.org / @360tv

12:53. Следственный комитет заявляет, что Тимур Бекмансуров выжил и находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за его жизнь.

В настоящий момент занятия во всех учебных заведениях Перми отменены. Власти региона объявили 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете.