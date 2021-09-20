Власти ФРГ выразили соболезнования пострадавшим в результате трагедии в Перми

Берлин, 20 сентября. Власти ФРГ и немецкий народ шокированы трагедией в Пермском государственном университете и выражают соболезнования пострадавшим и родным и близким погибших, заявили в кабмине.

Стрельба в здании Пермского государственного университета произошла утром 20 сентября. По предварительной версии, массовый расстрел устроил студент по имени Тимур Бекмансуров. В социальных сетях молодой человек заявил, что его поступок не носит политический или религиозный характер.

В ходе задержания стрелявший был тяжело ранен. В результате трагедии погибли 8 человек, 28 человек пострадали.