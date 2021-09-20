Верховный суд России запретил разводить куриц на садовых участках

Москва, 20 сентября. Владельцам садовых участков в России запрещено разводить на территории мелкую живность, в том числе кур. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Использование садовых участков не по целевому назначению может грозить административное наказание, поскольку иное применение не допускается. Так, жительнице Волгограда выписали штраф 10 тыс. рублей из-за курятника, размещенного на землях для садоводства, принадлежащих гражданке.

Размер штрафа зависит от кадастровой стоимости участка. Если она не определена, то нарушителю придется выплатить от 10 до 20 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».

Эксперты ранее рассказали, как россияне могут заработать дополнительные деньги благодаря даче и огороду. Так, например, прибыльным направлением может стать продажа саженцев.