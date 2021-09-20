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Турагент обманула Криштиану Роналду почти на 300 тысяч евро

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:55
Спорт
Турагент обманула Криштиану Роналду почти на 300 тысяч евро
Global Look Press  /  Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de

Манчестер, 20 сентября. Мошенница на протяжении трех лет обманывала португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, общий ущерб составил 288 тысяч евро.

По данным издания AS, ссылающегося на Jornal de Noticias, неизвестная женщина взяла с форварда деньги за 200 путешествий, которые он не совершал.

Отмечается, что 36-летний футболист передал агенту данные банковской карты и других документов, чем и воспользовалась злоумышленница. Издание отмечает, что «турагент» могла обмануть еще нескольких португальских футболистов, включая полузащитников Нани и Мануэля Фернандеша и известного футбольного агента Жорже Мендеша.

Женщину признали виновной в преступлениях в 2017 году, в течение четырех лет она находится под стражей и возвращает пострадавшим денежные средства. Журналисты не уточняют, сколько денег злоумышленница переводит пострадавшим ежемесячно.

Ранее женщина-стюард, в которую случайно попал мячом Роналду на разминке перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз», рассказала о случившемся. По ее словам, португальская звезда подошел к ней, чтобы справиться о самочувствии. После игры Криштиану подарил пострадавшей свою футболку.

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Криштиану Роналду манчестер юнайтед апл
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