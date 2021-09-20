Турагент обманула Криштиану Роналду почти на 300 тысяч евро

Манчестер, 20 сентября. Мошенница на протяжении трех лет обманывала португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, общий ущерб составил 288 тысяч евро.

По данным издания AS, ссылающегося на Jornal de Noticias, неизвестная женщина взяла с форварда деньги за 200 путешествий, которые он не совершал.

Отмечается, что 36-летний футболист передал агенту данные банковской карты и других документов, чем и воспользовалась злоумышленница. Издание отмечает, что «турагент» могла обмануть еще нескольких португальских футболистов, включая полузащитников Нани и Мануэля Фернандеша и известного футбольного агента Жорже Мендеша.

Женщину признали виновной в преступлениях в 2017 году, в течение четырех лет она находится под стражей и возвращает пострадавшим денежные средства. Журналисты не уточняют, сколько денег злоумышленница переводит пострадавшим ежемесячно.

Ранее женщина-стюард, в которую случайно попал мячом Роналду на разминке перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз», рассказала о случившемся. По ее словам, португальская звезда подошел к ней, чтобы справиться о самочувствии. После игры Криштиану подарил пострадавшей свою футболку.