Кто будет получать больше с 1 октября: льготы и новые доплаты

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Выплата, приуроченная к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, составит 50 тыс. рублей. Ее получат люди, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Указ вступает в силу со дня подписания, в связи с чем уже в ближайшее время будет известно, в какое время и каким образом перечислят деньги.

Также с 1 октября целый ряд новшеств ждет пенсионеров, льготников и получателей пособий. В некоторых регионах будут проиндексированы соцвыплаты.

«Возьмем, к примеру, Белгородскую область. Там повышается размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан. С 1 октября ветераны труда будут получать ЕДВ в размере 1082 рубля, труженики тыла — 1244 рубля. Плюс для них повышается региональный набор социальных услуг до 603 рублей. Также 1244 рубля будут получать и реабилитированные, а люди, пострадавшие от политических репрессий — 1082 рубля. Для реабилитированных и репрессированных также повышается региональный набор социальных услуг до 638 рублей. Также повышаются детские пособия», — рассказала журналисту «Лайфа» ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Как отметила эксперт, в том же регионе выдают социальные выплаты вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска. Правда, при условии, что они не вступили в повторный брак, а их среднемесячный доход ниже среднего по региону. Размер пособия с 1 октября вырастет и составит 1672 рубля.

Дети войны будут получать 902 рубля в качестве единовременной выплаты. Увеличится и региональный материнский капитал на третьего ребенка — с 68 460 рублей до 82 152 рублей. Однако не во всех регионах.

Индексация пройдет и на федеральном уровне. Она касается прибавки к окладам военных, которая составит 3,7%. Вслед за окладами вырастут и военные пенсии.

ФБА «Экономика сегодня» /

До 1 октября людям, имеющим право на набор социальных услуг (НСУ), нужно определиться, в какой форме они будут его получать — в натуральном виде или деньгами. Если они решили изменить способ получения, то необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФР.

В набор соцуслуг входит обеспечение медикаментами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Оксана Красовская пояснила, что не все пенсионеры могут подать такое заявление, а только те, у которых есть право на набор социальных услуг. По закону НСУ предоставляется инвалидам, детям-инвалидам, ветеранам боевых действий, людям с определенными наградами и членам семей погибших инвалидов войны.

С 1 января 2022 года льготники после отказа от НСУ в натуральной форме будут получать больше. В настоящее время стоимость набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля. Из них 933,25 рубля идет на лекарства, медицинские изделия, а также спецпродукты лечебного питания для детей-инвалидов; 144,37 рубля — на санаторно-курортное лечение; 134,04 рубля — на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

«Также по закону человек, имеющий право на НСУ, может возобновить получение услуг в натуральной форме. Заявление о возобновлении предоставления набора целиком или частично тоже подается до 1 октября текущего года. Смена формы получения льготы произойдет с 1 января», — добавила Оксана Красовская.

Также с 1 октября завершится перевод выплат детских пособий на карту «Мир». На карты других платежных систем большинство пособий уже не поступает. В частности, это ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с доходом ниже прожиточного минимума.

«Эти выплаты предусмотрены 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Также сюда будет относиться пособие по беременности и родам, а также выплаты женщинам, вставшим на учет в женскую консультацию в первом триместре беременности», — рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист уточнила, что переход на карту «Мир» еще не означает, что без нее нельзя получить выплаты. Это можно сделать и другими способами. Деньги можно получить наличными в кассе банка или почтовым переводом.

Ранее ФАН сообщал о том, что некоторых пожилых россиян в 2021 году ожидают социальные доплаты к пенсии. В их числе может быть региональная социальная поддержка ко Дню пожилого человека.