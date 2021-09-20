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Автор Global Times: США боятся развязать войну с РФ из-за ядерного оружия
Армия
Автор Global Times: США боятся развязать войну с РФ из-за ядерного оружия
Федеральное агентство новостей

Пекин, 20 сентября. Соединенные Штаты боятся развязать войну против России и Китая из-за наличия у этих стран ядерного арсенала. К такому выводу пришел аналитик из КНР Ху Сицзинь.

Обозреватель китайского издания Global Times в своем материале пишет, что недавно американский генерал Джон Хайтен заявлял о недопустимости военного столкновения Вашингтона с Москвой и Пекином. Как передает «ПолитРоссия», журналист считает, что эти слова свидетельствуют о главном страхе Пентагона в случае полномасштабной войны.

«Чего США действительно боятся, так это ядерного оружия Китая и России», — отметил Сицзинь.

По его словам, в мире сложилась крайне напряженная обстановка, когда даже малейшая искра может стать причиной страшного пожара. Особенно опасная ситуация наблюдается в Южно-Китайском море, где конфликт может спровоцировать какой-нибудь пустяк, указывает эксперт.

Китайский аналитик утверждает, что росту напряженности способствуют многочисленные провокации Соединенных Штатов, которые намеренно отправляют свои корабли и самолеты максимально близко к территории конкурентов. Автор считает, что если бы РФ и КНР не обладали ядерными вооружениями, США могли бы развязать полноценную войну.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Цянь Фэн заявил, что отношения Китая и США не улучшатся при президенте Джо Байдене. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призывы американских политиков к бойкоту Олимпийских игр 2022 года в Пекине, передает RT.

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россия сша китай ядерное оружие война
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