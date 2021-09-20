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Эфир: Кто одержал победу, а кто остался в лиге аутсайдеров в выборной гонке

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 16:09
Политика
Эфир: Кто одержал победу, а кто остался в лиге аутсайдеров в выборной гонке
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

В понедельник, 20 сентября, с 15:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают предварительные итоги прошедших выборов. 

Трехдневный выборный марафон в России завершен. С 17 по 19 сентября длилось голосование, в ходе которого были избраны депутаты федерального парламента, а в некоторых регионах — губернаторы и муниципальные депутаты.

Кто сможет сформировать парламентское большинство в Госдуме?

Может ли оппозиция праздновать победу?

Какие факты иностранного вмешательства были достоверно зафиксированы и как это вмешательство отразилось на избирательном процессе?

Что можно сказать о предварительных итогах губернаторских выборов в регионах?

Кто и как ответит за нарушения в ходе выборов-2021?

Почему промолчала несистемная оппозиция — где же их «миллионы последователей»?

На эти и другие вопросы в студии отвечает доктор политических наук, руководитель отделения Российского общества политологов Ленобласти Александр Курочкин в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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