Вьетнам и новый характер мировой экономики

После обновления в текущем году руководящей «четверки» Социалистической Республики Вьетнам — по должности в нее входят президент, генеральный секретарь Компартии, премьер-министр, председатель Национального собрания — Ханой уже выдвинул ряд инициатив, имеющих значение для всего мира. В частности, российские наблюдатели успели оценить предложения, касающиеся глобальной безопасности на море, озвученные премьер-министром СРВ Фам Минь Тьинем в ходе специальной сессии Совета Безопасности ОНН, так как во многом они касаются и России.

На днях состоялась телефонная беседа президента СРВ Нгуен Суан Фука — хорошо известного россиянам, так как до этого он занимал должность главы вьетнамского правительства — с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены вопросы, имеющие первостепенное значение для наших двусторонних отношений, в том числе связанные с борьбой против COVID-19. Беседа, широко освещенная в российской прессе, стала началом новой эпохи дружбы и сотрудничества РФ и СРВ в современных геополитических условиях, тем более что именно участие Вьетнама позволило принципиально расширить границы Евразийского экономического союза. Вьетнам стал первым из стран АСЕАН, открывшим зону свободной торговли с ЕАЭС, и теперь по этому пути пойдут другие представители Юго-Восточной Азии.

На этой неделе Нгуен Суан Фук выступил в ООН с конкретными предложениями к мировому сообществу и с целью дальнейшего укрепления внешней политики Вьетнама, постепенно занимающего все более заметное положение на международной арене. На данный момент Вьетнам считается не только ведущей страной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но он также получил высокую оценку своей роли в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН 2020–2021 годов, доказав безусловную ответственность своих подходов в наиболее важных и сложных вопросах миропорядка.

Показательно, что беседа руководителей РФ и СРВ состоялась накануне выступления Нгуен Суан Фука в ООН, что подчеркивает доверительный и приоритетный характер российско-вьетнамских отношений.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Общая линия Вьетнама, которая прослеживалась на двух выступлениях президента этой страны с трибуны ООН, — это всеобщее сотрудничество на основе уважения международного права при четком понимании того факта, что конфликты и напряженность в глобальном мире не просто еще существуют, но их в ряде случаев достаточно трудно преодолеть, тем более в одиночку. При этом Ханой регулярно подчеркивает и доказывает собственным примером, что решение любых, даже самых сложных политических «узлов» следует осуществлять мирными, политическими, дипломатическими средствами на основе строго соблюдения международного права. Именно на таком подходе регулярно настаивает и Москва, в свою очередь вынужденная решать массу проблем и конфликтов на глобальном уровне.

Вес Вьетнама дополняется и чисто географическим обстоятельством: это одна из самых динамично развивающихся экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), на котором сфокусировано внимание ведущих мировых держав. При этом Ханой демонстрирует умение выдерживать сбалансированную линию в отношениях со всеми, в том числе с США, отдавая безусловный исторический приоритет Москве.

Экономика Вьетнама развивается даже на фоне пандемии COVID-19, что выглядит не только уникальным примером, но и своего рода сенсацией, так как ресурсов для преодоления таких масштабов стране зачастую не хватает. Поэтому нет сомнений, что после пандемии экономика страны выйдет, как распрямившаяся пружина, на новую высоту, и партнеры Вьетнама должны это учесть уже сейчас.

Особую роль в преодолении трудностей играет руководство Вьетнама, которое контролирует основные параметры тактического и стратегического развития. Так что можно сказать просто: спешите дружить с Вьетнамом, лежащим в ключевом регионе мира. После пандемии желающих будет еще больше, а мир в целом станет другим, как говорили заранее и многие российские эксперты.

Два выступления Нгуен Суан Фука в ООН были посвящены следующим темам. Первая, проходившая в открытой дискуссии на высоком уровне, — об изменении климата и безопасности. Вторая, организованная в рамках онлайн-саммита, — по мировой продовольственной и пищевой системе. Проблема изменения мирового климата (с конкретными выводами для экономики и промышленности) сейчас активно обсуждается и в России. В этом смысле нам было интересно узнать о подходах, которых будет придерживаться Вьетнам, что позволит более точно спланировать совместные действия.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Что касается первого пункта, то Ханой настаивает на смягчении последствий изменения климата с необходимостью заблаговременной трансформации экономики, чтобы любое изменение в поведении глобальной природы не повлияло негативным образом на развитие национального хозяйства. Следует учесть, что Вьетнам — одна из десяти стран, наиболее сильно пострадавших от изменения климата и повышения уровня моря. На этом пути Вьетнам реализовал множество комплексных мер реагирования, например, таких как сокращение использования ископаемой энергии, увеличение доли возобновляемых источников энергии до 25% от общего объема первичных поставок к 2030 году. С апреля 2021 года вьетнамское правительство реализует масштабную программу посадки одного миллиарда деревьев, которая должна быть выполнена к 2025 году, с расчетом, чтобы к 2030 году эта зеленая масса насаждений уже поглотила вредных выбросов на 2–3% больше.

Вьетнам передает в ООН добровольное национальное обязательство по этому поводу, а Национальное собрание СРВ уже включило этот документ в соответствующий закон. Согласно этому закону, уже к 2030 году за счет внутренних ресурсов государство обязуется сократить выбросы парниковых газов на 9%, а при соответствующей международной поддержке эту цифру можно будет довести до 27%, что является очень высоким показателем даже для более крупных стран.

Тема продовольствия названа не менее важной, и Россия тоже активно работает в этой сфере, стремясь занять лидирующие позиции. В соответствующем докладе Нгуен Суан Фука сделан акцент, что это первое заседание ООН, которое внесет исторический вклад в резкую трансформацию глобальных продовольственных систем с целью их устойчивости и кооперации. При этом подчеркивается, что сам Вьетнам — это страна с благоприятным климатом, плодородной почвой и большим опытом в области сельского хозяйства, что полностью соответствует параметрам ООН. Таким образом, Вьетнам по праву претендует на достойное место в рамках будущей инклюзивной продовольственной системы.

pixabay.com / PD

Для обеспечения таких высоких требований Ханой прилагает усилия по ускорению цифровой трансформации аграрного сектора, повышению квалификации должностных лиц и служащих в соответствии с требованиями цифровизации сельского хозяйства. Аграрный сектор Вьетнама движется к переходу от высокопродуктивного сельского хозяйства к высокотехнологичному сельскому хозяйству, обеспечивая прозрачность и устойчивое развитие, совершенствуя переход от цепочки поставок к цепочке звеньев, интеграции знаний и решения внутренних проблем отрасли. Сельскохозяйственный сектор Вьетнама следует всеобщей тенденции в экономике, требующей создания замкнутого, то есть безотходного цикла, что позволяет перерабатывать не только отходы производства, но и побочные продукты. Тем самым создается больше рабочих мест в сельских районах, в том числе за счет создания и разработки новых наименований.

Все это — наглядное доказательство выполнения обязательств Вьетнама перед всем прогрессивным миром с устойчивым развитием на основе трех столпов: экономика — общество — окружающая среда.

Международные инициативы Вьетнама могут стать предметом для внимательного изучения со стороны российских экспертов, что позволит подготовить наши двусторонние отношения к реалиям нового времени.