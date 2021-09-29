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Приковавшая дочь к батарее жительница Новошахтинска получила 4 года колонии
Общество
Приковавшая дочь к батарее жительница Новошахтинска получила 4 года колонии
pixels.com  /  Kat Jayne: Pexels

Ростов-на-Дону, 29 сентября. Жительница Ростовской области признана виновной Новошахтинским судом за истязания 7-летней дочери. По сообщению объединенной пресс-службы региональных судов, молодая мать отправится на 4 года в колонию общего режима.

Как пояснили в ведомстве, 24-летняя женщина совместно с мужем периодически избивали своего ребенка, приковывали ее к батарее и связывали руки и ноги практически за любые проступки. 

Девочку случайно обнаружили знакомые, которые были в гостях у молодой пары. Именно они и вызвали скорую помощь и полицию, когда увидели в каком состоянии находится связанный ребенок.

Женщину признали виновной по пунктам ст.117 ч.2 УК РФ. Дело мужа, который девочке приходиться отчимом, вынесено в отдельное производство. Мужчина избежал тюрьмы, но есть вероятность, что его отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику. 

Ранее ФАН сообщал, что суд Октябрьского района Ростова-на-Дону приговорил председателя ТСЖ «Восход» к 2,5 годам ограничения свободы за причинение смерти ребенку по неосторожности. Ребенок случайно прикоснулся к фонарному столбу и получил удар током. За неисправность столбов освещения мужчину и признали виновным.

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