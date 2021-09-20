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Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы республики

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:28
Политика
Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы республики
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Махачкала, 20 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на пост главы республики, сообщили в пресс-службе парламента.

Уточняется, что одним из кандидатов стал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меликов. Помимо этого, занять пост могут член избирательной комиссии Дагестана Самир Абдулхаликов, а также зампредседателя парламента Камил Давдиев.

В прошлом году российский лидер принял досрочную отставку Владимира Васильева, который руководил Дагестаном с октября 2017 года, и назначил его своим советником. Врио главы республики назначен член Совета Федерации от Ставропольского края Меликов.

Ранее стало известно, что в одном из округов Тверской области на выборах депутатов Госдумы лидирует Васильев. Сейчас там обработано 47,78% протоколов участковых избирательных комиссий.

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