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Сотрудница пермского вуза рассказала, как ее коллеги спасались от стрелка

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:17
Происшествия
Сотрудница пермского вуза рассказала, как ее коллеги спасались от стрелка
vk.com  /  Пермский государственный университет

Пермь, 20 сентября. Сотрудница Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Юлия Смоленцева рассказала о подробностях нападения на учебное заведение.

По ее словам, обычно она приходит на работу к 10:30, однако именно сегодня ее график изменился, и она осталась дома. Ее коллегам повезло меньше — они были на работе. Им пришлось выпрыгивать из окон университета, чтобы спастись от стрелка.

«Она мне сначала сказала, что он у второго корпуса ходил, а сейчас мне видео скидывают, что он по восьмому стреляет. А у меня на восьмом прям первый кабинет слева», — сказала она в ходе беседы с корреспондентом издания «Политика сегодня».

Ранее стало известно, что в результате нападения на вуз пострадали 24 человека. Стрелок был тяжело ранен при задержании. Сейчас он находится в критическом состоянии.

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стрельба пермь вуз
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