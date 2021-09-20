Апатия и недоверие: почему парламентские выборы не помогут Ираку преодолеть кризис

Багдад, 20 сентября. Грядущие парламентские выборы в Ираке способны привести к реальным изменениям в стране лишь в случае высокой явки избирателей, причем прежде всего среди молодежи. В данной точке зрения сходятся многие международные аналитики и политологи.

При сохранении же наблюдаемых в обществе апатии и призывов к бойкоту избирательного процесса шансы на реформы остаются призрачными, а прогрессивные партии окажутся вынуждены бороться за незначительное количество мест в Национальной ассамблее Ирака.

«Выборы приведут к реальным переменам только в том случае, если явка избирателей будет высокой и если возглавляемое молодежью движение не будет бороться за одни и те же места в парламенте», — считает Майкл Найтс, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

I doubt anyone expects the upcoming #IRAQ elections to change the political system. https://t.co/fjZhPRGu6J — Arwa Ibrahim (@arwaib) September 20, 2021

Досрочные парламентские выборы являются «завоеванием» масштабных протестов, разразившихся в Ираке в 2019-2020 годах на фоне неблагоприятной экономической обстановки в стране, вызванной действиями коррумпированного и малоэффективного правительства. В результате из протестной среды вышли несколько молодых политических партий, нацеленных на приход во власть после выборов 10 октября.

«Если бы [новые] независимые [партии] держались вместе, они могли бы создать новый блок, но им пришлось бы быстро договориться о лидере и дисциплинированно сплотиться, что сегодня кажется маловероятным. Но это может произойти на национальных выборах в Ираке в 2025 году. К сожалению, протестующие вместо этого говорят о бойкоте», — добавил Найтс.

В списки избирателей включены 25 миллионов иракцев, которые должны выбрать 329 депутатов. Однако в массе своей общественность настроена на бойкот, так как грядущая кампания воспринимается населением как предвзятая с заранее определенным исходом. «Старые» партии, в настоящий момент разделяющие власть, обвиняются в покупке голосов и в кумовстве.

«Я не думаю, что предстоящие выборы вызовут большие изменения в парламенте. Могут произойти небольшие перестановки с сохранением баланса существующих партий и включением нескольких независимых кандидатов, прошедших в парламент. Мы не увидим значительных сдвигов или изменения баланса сил», — рассказала Лахиб Хигель, старший аналитик Международной кризисной группы по Ираку.

При этом неисследованным вопросом является связь «новых лиц» с закрепившимися в парламенте партиями. Все это вкупе обусловило разочарование народа Ирака в действующей политической системе и направлении, в котором движется страна. В связи с этим, по мнению Хигель, явка на грядущих выборах составит около 30%.

«Голосование не приведет к изменениям, и поэтому некоторые из созданных партий объявили о своем бойкоте выборов», — добавила она.

Предвыборная обстановка

По всей видимости, на грядущих выборах в шиитских районах Ирака большинство голосов разделят три силы. Первая из них — коалиция Муктады ас-Садра, который ранее присоединился к бойкоту, но затем отказался от него. Влиятельный шиит выступает за нормализацию отношений с другими арабскими странами, вывод иностранных войск из Ирака и пресечение попыток других стран вмешаться во внутренние дела республики. Существуют точки соприкосновения между ним и Демократической партией Курдистана (ДПК), а также с некоторыми суннитскими партиями.

Второй крупной шиитской силой является «Альянс ФАТХ», ориентирующийся на Иран. В последние годы данная коалиция существенно уступила в популярности ввиду убийств активистов, совершенных проиранскими ополчениями. Эти бесконтрольные для Багдада группы являются раздражающим фактором для иракского общества.

A comparison of seats obtained by Shia political factions in #Iraq in the last two parliamentary elections ⬇ pic.twitter.com/TbRfnYxowO — Al Sharq Strategic Research (@SharqStrategic) October 25, 2018

Партия «Высший исламский совет Ирака» под руководством Амара аль-Хакима и Хайдера Абади еще менее популярна, чем ФАТХ. Она выступает за независимость от воли Ирана и имеет хорошие отношения с садристами и курдами, что создает для нее потенциальную возможность объединиться с ними в один блок.

Также следует упомянуть малопопулярную радикальную шиитскую и ориентированную на Иран партию «Дава» и ее лидера Нури аль-Малики — бывшего премьер-министра Ирака. В августе стало известно о намерениях политика снова занять руководящий пост в правительстве, однако подобное развитие событий представлялось условно возможным лишь в случае приверженности Ас-Садра бойкоту выборов и разделении голосов его сторонников между другими шиитскими партиями. В настоящий же момент это практически нереально даже в случае попадания «Дава» в коалицию шиитов.

В суннитском «лагере» также наблюдаются три наиболее перспективных политических движения. Партия миллиардера Хамиса аль-Ханджара «Аль-Азм» ориентируется на Катар и выступает за дружественные отношения с Ираном. Ее лидер находится под американскими санкциями по обвинению в коррупции.

Альянс «Такаддум», сформированный действующим спикером парламента Мухаммадом аль-Халбуси, выступает за тесные связи с Саудовской Аравией. В то же время третья сила — «Проект национального спасения» Усамы аль-Нуджайфи — ориентируется на Турцию.

В целом, со стороны иракских избирателей-суннитов наблюдается значительная критика суннитских политических партий и их элит. Население обвиняет их в заботе лишь о своих собственных интересах и в отсутствии какой-либо коллективной политики между ними по защите арабских суннитов. Каждая из этих партий ориентируется на региональные государства или их группы, борющиеся за власть в Ираке.

У курдов, в свою очередь, имеются две крупные политические силы — «Демократическая партия Курдистана» и «Патриотический союз Курдистана» (ПСК). Первая из них занимает доминирующее положение в регионах с курдским большинством, в связи с чем ПСК вступает в союз с более мелкими локальными партиями ради подрыва позиций ДПК. На практике это выражается в соглашениях между ними о взаимной поддержке кандидатов друг друга.