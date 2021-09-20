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ФАН публикует фото обстрелянной проходной пермского вуза
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Происшествия
ФАН публикует фото обстрелянной проходной пермского вуза
Федеральное агентство новостей

Пермь, 20 сентября. Опубликованы фотографии обстрелянной проходной Пермского государственного университета (ПГНИУ), где студент открыл огонь по людям.

На снимках видно кровь на полу. Именно на этом месте студент Тимур Б. выстрелил в охранника, который погиб на месте. Также жертвами студента стали еще семь человек. Кроме того, пострадали не менее 24 человек, среди них студенты, которые пытались выбраться из здания вуза через окно и получили переломы.

Ранее стало известно, что стрелок получил ранения при задержании сотрудниками оперативных служб. Судя по фото, правоохранители пытались обезвредить его, стреляя по ногам. Сейчас студент находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в ту же больницу, где находятся остальные пострадавшие.

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стрельба пермь вуз
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