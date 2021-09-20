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Аналитик NI: Россия намерена заменить ракеты «Ярс» на загадочный комплекс «Кедр»

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:08
Армия
Аналитик NI: Россия намерена заменить ракеты «Ярс» на загадочный комплекс «Кедр»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 20 сентября. Планы России по замене баллистических ракет «Ярс» на загадочный боевой комплекс «Кедр» поразили военного аналитика Марка Эпископоса.

В статье для американского издания The National Interest он рассказал о российском секретном проекте «Кедр», в рамках которого ведется создание межконтинентального баллистического снаряда. По словам автора, эта боевая система – одна большая загадка, передает «ПолитРоссия».

«Это МБР на твердом топливе, которая, как и ее предшественник "Ярс", будет иметь как мобильные, так и шахтные варианты», — отметил Марк Эпископос.

По его словам, разработка боевой системы «Кедр» должна завершиться в 2030-х годах. Также аналитик обратил внимание, что модернизация межконтинентальных баллистических ракет в России набирает внушительные темпы. Сейчас российские ракетные войска принимают на вооружение ракетный комплекс «Авангард», напомнил Эпископос.

Ранее политолог Александр Перенджиев рассказал, что Россия одним махом может «выключить» все вооружение НАТО. Также в RT рассказали, что зенитные ракетные комплексы С-500 усилят российскую армию. Вооружение уже начало поступать в войска.

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