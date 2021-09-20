ЦСКА и «Спартак» начнут матч с минуты молчания в память о трагедии в Перми

Москва, 20 сентября. Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» начнется с минуты молчания в память о трагедии в Перми.

Соответствующая информация появилась на официальной странице «армейцев» в Twitter. ЦСКА также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы.

«Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета, студент по имени Тимур Б. утром 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате инцидента погибли восемь человек. Минздрав сообщает о 24 пострадавших. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями. В ходе спецоперации он был ранен.

Студентка ПГНИУ ранее поделилась хронологией стрельбы. По ее словам, она опоздала на занятия, а когда подошла к зданию, то увидела в вестибюле кровь и разбитые стекла.