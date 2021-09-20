Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 13:33
13:31
Политика
«Единая Россия» получила 79,01% голосов по итогам выборов в Татарстане
13:29
Экономика
Холдинг «Газпром» не забронировал доптранзит через Украину в октябре
13:27
Происшествия
Приговор рэперу Гулиеву оставили без изменений
13:26
Общество
Глава Дептранса Ликсутов анонсировал тест Face Pay на всех линиях метро Москвы
13:25
Общество
Паника, страх и мысли, что могут убить: очевидцы о трагедии в Пермском университете
13:25
Общество
Политолог Иванов: выборы в Тульской области подтвердили эффективность работы Дюмина
13:23
Происшествия
Стрельба в Пермском университете: хронология событий
13:22
Общество
В Ленобласти спасатели вывели из леса потерявшуюся женщину
13:19
Весь мир
Афганские чиновники назвали бегство Гани одной из главных причин кризиса в стране
13:18
Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин побеждает на выборах в Саратовском округе
Все новости

ЦСКА и «Спартак» начнут матч с минуты молчания в память о трагедии в Перми

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:07
Спорт
ЦСКА и «Спартак» начнут матч с минуты молчания в память о трагедии в Перми
wikipedia.org  /  Andreykor / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 сентября. Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» начнется с минуты молчания в память о трагедии в Перми.

Соответствующая информация появилась на официальной странице «армейцев» в Twitter. ЦСКА также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы.

«Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета, студент по имени Тимур Б. утром 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате инцидента погибли восемь человек. Минздрав сообщает о 24 пострадавших. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями. В ходе спецоперации он был ранен.

Студентка ПГНИУ ранее поделилась хронологией стрельбы. По ее словам, она опоздала на занятия, а когда подошла к зданию, то увидела в вестибюле кровь и разбитые стекла.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / ЦСКА и «Спартак» начнут матч с минуты молчания в память о трагедии в Перми
пермь цска спартак рпл стрельба в перми
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru