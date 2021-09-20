Эфир: Стрельбу в пермском вузе и вопросы безопасности обсуждают в пресс-центре «Патриот»

В понедельник, 20 сентября, с 12:00 в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают утреннее нападение стрелка на Пермский государственный университет. На данный момент известно о двадцати четырех пострадавших, сам стрелок обезврежен сотрудниками полиции. На связи со студией первый заместитель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ, Президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин и глава Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.