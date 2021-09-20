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Власти Перми усилят меры безопасности после стрельбы в вузе

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:11
Общество
Власти Перми усилят меры безопасности после стрельбы в вузе
wikipedia.org  /  Prmosu / CC BY-SA 4.0

Пермь, 20 сентября. Власти Пермского края максимально усилят «все меры безопасности» в образовательных заведениях региона.

Решение приняли после трагедии в Пермском государственном университете. Молодой человек открыл стрельбу в высшем учебном заведении Перми. В результате инцидента есть погибшие и раненые. Злоумышленник проник на территорию вуза в 11:00 по местному времени. Он начал стрелять в кампусе, а затем пошел в восьмой корпус университета.

Жертвами вооруженного нападения на здании Пермского университета стали 24 человека. Погибли восемь студентов и сотрудников. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Их направят в реанимацию.

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