Власти Перми усилят меры безопасности после стрельбы в вузе

Пермь, 20 сентября. Власти Пермского края максимально усилят «все меры безопасности» в образовательных заведениях региона.

Решение приняли после трагедии в Пермском государственном университете. Молодой человек открыл стрельбу в высшем учебном заведении Перми. В результате инцидента есть погибшие и раненые. Злоумышленник проник на территорию вуза в 11:00 по местному времени. Он начал стрелять в кампусе, а затем пошел в восьмой корпус университета.

Жертвами вооруженного нападения на здании Пермского университета стали 24 человека. Погибли восемь студентов и сотрудников. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Их направят в реанимацию.