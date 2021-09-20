Валерий Карпин объяснил запрет пить пиво для игроков сборной России

Москва, 20 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин запретил игрокам национальной команды пить пиво после официальных матчей.

Российский специалист указал на то, что футболистам были даны рекомендации по рациону питания, но спиртное из него было полностью исключено даже с целью снятия напряжения после нагрузок.

«Да, конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. Почему? А как нет? Ну, давайте водки им дадим еще, чтобы еще больше расслабились», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Вышли!».

Он также отметил, что выступает категорически против употребления алкогольных напитков в сборной, передает RT.

Карпин занял тренерский мостик в команде России этим летом. Под его руководством команда провела три матча отборочного турнира катарского ЧМ-2022, одержав победы над Мальтой и Кипром, а также сыграв вничью с Хорватией (0:0). В следующем месяце россиянам предстоит сыграть с командами Словакии и Словении. Тренерский штаб национальной команды 20 сентября объявит состав на октябрьские матчи.