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Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов
Экономика
Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 20 сентября. Российский рынок акций начал торговую неделю снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи в начале дня не смог удержать ранее достигнутый рубеж в 4000 пунктов. Рублевый индикатор опустился на 1,2%, до 3986,07 пункта. Долларовый индекс РТС составил 1715,94 пункта, что на 1,7% ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Российский рынок слабеет по причине негативного внешнего фона, связанного с ожиданиями мировых площадок решения Федеральной резервной системы по программе выкупа активов. Американский регулятор намерен провести заседание 21-22 сентября. Ожидается, что в случае сигнала о сворачивании программы спрос на рисковые активы может упасть. Этот фактор может сказаться как на российском рынке акций, так и на курсе рубля.

Аналитик Сергей Васильев ранее отметил, что рубль выглядит сейчас стабильнее, чем большинство валют развивающихся рынков. Он объяснил, что поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть и спокойный геополитический фон.

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