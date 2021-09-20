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МИД России надеется, что Киев не станет провоцировать военный сценарий в Донбассе

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:57
Армия
МИД России надеется, что Киев не станет провоцировать военный сценарий в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 20 сентября. Россия учитывает военные приготовления Киева в своей политике, но надеется на здравомыслие украинских чиновников, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что с нынешним киевским руководством прогнозировать что-либо крайне трудно. Тем не менее Москва тщательно следит за происходящим.

«Все эти вещи принимаются в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет», — сказал дипломат в рамках конференции Валдайского клуба в Ташкенте в комментарии для РИА Новости.

В то же время он не исключил выход украинской стороны из Минских соглашений «в никуда». Это может привести к затягиванию и обострению конфликта.

Ранее, как пишет RT, Руденко призвал Украину воздержаться от провокационных шагов в отношении России. Также в ведомстве отреагировали на учения НАТО у рубежей РФ.

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украина россия донбасс мид рф руденко
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