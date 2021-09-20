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ФАН публикует видео госпитализации пострадавших при стрельбе в Перми
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ФАН публикует видео госпитализации пострадавших при стрельбе в Перми

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:54
Происшествия
ФАН публикует видео госпитализации пострадавших при стрельбе в Перми
Федеральное агентство новостей

Пермь, 20 сентября. Опубликованы видеокадры, на которых снят момент госпитализации пострадавших при стрельбе в Перми, которую устроил студент Тимур Б.

На кадрах видно, как у здания химического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ) стоит несколько машин скорой помощи. В одну из них медики поместили каталку с пострадавшим, после чего закрывают двери. У еще одной машины скорой горят проблесковые маячки.

Студент Тимур Б. устроил стрельбу в здании университета, убив восемь человек, в том числе охранника. Пострадали не менее 24 человек, среди них студенты, которые пытались покинуть здание и выпрыгивали из окон, они получили травмы. Сейчас стрелок находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что Тимур Б. опубликовал пост в соцсети перед вооруженным нападением. На кадрах злоумышленник, одетый в маску, позирует с неприличным жестом. Также в на фото виден автомат и обойма с патронами.

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