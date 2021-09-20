Десять человек получили огнестрельные ранения при нападении на пермский вуз

Пермь, 20 сентября. Десять человек пострадали в результате стрельбы в здании одного из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ).

Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести в результате падения из окон в ходе эвакуации из учебного заведения. По последним данным, восемь человек скончались.

Стоит отметить, что сегодня, 20 сентября около 11:00 по местному времени юноша с огнестрельным оружием в руках проник в здание университета и начал беспорядочную стрельбу. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Злоумышленник был ранен в ходе задержания. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.