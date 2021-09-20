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Десять человек получили огнестрельные ранения при нападении на пермский вуз

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:57
Происшествия
Десять человек получили огнестрельные ранения при нападении на пермский вуз
Prt Scr youtube.com  /  МихКот

Пермь, 20 сентября. Десять человек пострадали в результате стрельбы в здании одного из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ).

Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести в результате падения из окон в ходе эвакуации из учебного заведения. По последним данным, восемь человек скончались.

Стоит отметить, что сегодня, 20 сентября около 11:00 по местному времени юноша с огнестрельным оружием в руках проник в здание университета и начал беспорядочную стрельбу. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Злоумышленник был ранен в ходе задержания. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

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