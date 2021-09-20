Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете употреблял наркотики

Пермь, 20 сентября. Тимур Б., устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, во время учебы в школе был пойман с насваем. Об этом рассказала ФАН классный руководитель стрелка.

В беседе с корреспондентом она дала характеристику Тимуру. Она вспомнила очень яркий пример из его жизни. По словам педагога, последний яркий разговор был с ним после того, как она поймала его в 9 классе с насваем. Об инциденте было сообщено родителям. Кроме того, с учеником беседовал социальный педагог. Однако о результатах разговора учительнице неизвестно.

Классный руководитель призналась, что шокирована произошедшим. По ее словам, когда она узнала об инциденте, то буквально впала в оцепенение.

Как ранее узнал ФАН, у Тимура Б. во время учебы в школе не было ни с кем конфликтов. Однако у педагогов остались о нем не самые хорошие воспоминания.

Насвай является наркотическим веществом. Известно, что его употребление отражается на психическом развитии. Наркотик вызывает снижение восприятия, ухудшение памяти и психическую неуравновешенность. Торговля насваем запрещена на территории РФ.