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«Не хочет обманывать себя»: Карпин объяснил завершение карьеры Марио Фернандеса в сборной

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:45
Спорт
«Не хочет обманывать себя»: Карпин объяснил завершение карьеры Марио Фернандеса в сборной
Global Look Press  /  Federico Gambarini/dpa

Москва, 20 сентября. Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить карьеру в национальной команде по состоянию здоровья.

Российский специалист отметил, что Марио не хочет врать себе и тренерскому штабу, поскольку все понимает.

«Марио понимает, что здоровье не позволяет ему на 100% выкладываться, как он всегда это делал, и давать тот результат, который бы ему хотелось. Эта ситуация схожа с моей, с совмещением «Ростова» и сборной», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Вышли!», подчеркнув, что уходить необходимо вовремя.

Кроме того, Карпин назвал 31-летнего Марио великим игроком, отметив его самоотдачу на поле и за его пределами. Специалист не исключил, что Фернандес может вернуться в сборную, хотя решение уже принято, сообщает RT.

Напомним, Фернандес провел в составе российской национальной команды 33 матча за четыре года, в его активе пять голов. Завершивший карьеру в сборной Марио отмечал, что хочет сконцентрироваться на играх «армейцев».

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футбол Валерий Карпин Марио Фернандес сборная россии
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