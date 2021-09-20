«Не хочет обманывать себя»: Карпин объяснил завершение карьеры Марио Фернандеса в сборной

Москва, 20 сентября. Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить карьеру в национальной команде по состоянию здоровья.

Российский специалист отметил, что Марио не хочет врать себе и тренерскому штабу, поскольку все понимает.

«Марио понимает, что здоровье не позволяет ему на 100% выкладываться, как он всегда это делал, и давать тот результат, который бы ему хотелось. Эта ситуация схожа с моей, с совмещением «Ростова» и сборной», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Вышли!», подчеркнув, что уходить необходимо вовремя.

Кроме того, Карпин назвал 31-летнего Марио великим игроком, отметив его самоотдачу на поле и за его пределами. Специалист не исключил, что Фернандес может вернуться в сборную, хотя решение уже принято, сообщает RT.

Напомним, Фернандес провел в составе российской национальной команды 33 матча за четыре года, в его активе пять голов. Завершивший карьеру в сборной Марио отмечал, что хочет сконцентрироваться на играх «армейцев».