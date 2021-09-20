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Эфир: Чем закончились попытки иностранного вмешательства в ход выборов в России
Политика
Эфир: Чем закончились попытки иностранного вмешательства в ход выборов в России
Федеральное агентство новостей  / 

В понедельник, 20 сентября, с 13:00 в эфире медиацентра «Патриот» обсуждают провальные попытки иностранных агентов вмешаться в российские выборы.

Согласно законодательству, СМИ, признанным в России иностранными агентами, нельзя вести деятельность, «способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов». В то же время иностранным агентам не запрещено баллотироваться в качестве кандидатов в депутаты, правда, они обязательно должны делать пометку о том, что являются иноагентами.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила СМИ-иноагентам присутствовать на избирательных участках и освещать ход голосования на выборах в Госдуму и в другие органы власти, которые состоялись 17-19 сентября.

Получилось ли у иностранных агентов вмешаться в ход российских выборов или даже стать их участниками?

Почему провалилось так называемое «Умное голосование»?

Куда пошли сотни миллионов долларов, которые получили представители несистемной оппозиции от западных спонсоров?

Поверили ли россияне фейкам, которые распространялись в западных соцсетях и ангажированных Западом российских СМИ?

На эти и другие вопросы отвечает специальный корреспондент RT Константин Придыбайло в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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