Российские миротворцы помогли обеспечить водой жителей Нагорного Карабаха

Москва, 20 сентября. Жители села Мачкалашен в Нагорном Карабахе обратились к российским миротворцам с просьбой помочь в прокладке водной магистрали у линии разграничения.

Как сообщает Министерство обороны РФ, военные откликнулись на этот призыв, что позволит обеспечить питьевой водой порядка 400 человек. Кроме того, военнослужащие обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ.

«Проводятся гуманитарное разминирование полей, которые содержат в себе до сих пор неразорвавшиеся боеприпасы, также проводятся гуманитарные акции, направленные на помощь многодетным семьям и переселенцам», — отметил представитель миротворческого контингента Александр Зайцев.

Ранее минобороны Армении высоко оценило миссию российских миротворцев в Карабахе. В МИД РФ при этом заявили, что ожидают от Еревана и Баку ответа на предложения по вопросам делимитации, передает RT.