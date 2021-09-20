Совместные учения Украины и США Rapid Trident — 2021 стартовали во Львовской области

Киев, 20 сентября. Масштабные военные учения Украины и США Rapid Trident — 2021 начались 20 сентября во Львовской области, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

Маневры продлятся до 1 октября. К тренировкам привлекут порядка 6000 военнослужащих. Учения пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного в Яворском районе Львовской области.

Многонациональный батальон впервые за историю Rapid Trident отработает боевые стрельбы. Также военнослужащие будут тренироваться в прыжках из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Rapid Trident — 2021 стартовали сразу же после окончания учений Unbreakable Stability, проходивших в Одессе. Совместные с Западом тренировки на Украине стали проходить в практически непрерывном режиме.

Ранее аналитики The Baltic Word рассказали, что учения РФ и Белоруссии «Запад-2021» стали ответом на расширение НАТО на восток. Москве нужно принимать меры на подобные выпады Запада, считают авторы.