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Совместные учения Украины и США Rapid Trident — 2021 стартовали во Львовской области

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:37
Армия
Совместные учения Украины и США Rapid Trident — 2021 стартовали во Львовской области
Федеральное агентство новостей  /  Rapid Trident 2018

Киев, 20 сентября. Масштабные военные учения Украины и США Rapid Trident — 2021 начались 20 сентября во Львовской области, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

Маневры продлятся до 1 октября. К тренировкам привлекут порядка 6000 военнослужащих. Учения пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного в Яворском районе Львовской области.

Многонациональный батальон впервые за историю Rapid Trident отработает боевые стрельбы. Также военнослужащие будут тренироваться в прыжках из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Rapid Trident — 2021 стартовали сразу же после окончания учений Unbreakable Stability, проходивших в Одессе. Совместные с Западом тренировки на Украине стали проходить в практически непрерывном режиме.

Ранее аналитики The Baltic Word рассказали, что учения РФ и Белоруссии «Запад-2021» стали ответом на расширение НАТО на восток. Москве нужно принимать меры на подобные выпады Запада, считают авторы.

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украина сша военные учения rapid trident
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