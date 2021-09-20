«Никогда не был затюканным»: классный руководитель дала характеристику пермскому стрелку

Пермь, 20 сентября. Классный руководитель Тимура Б., который устроил стрельбу в пермском вузе, дала ему характеристику и рассказала, как он учился.

По словам преподавателя, Тимур учился у нее два года — 8 и 9 класс, передает источник ФАН.

«Очень активный, физически подготовленный, спортивный. Занимался единоборствами. Импульсивный, окруженный друзьями, очень много времени посвящал тренировкам. Он никогда не был затюканным и забитым», — рассказала учительница.

Классный руководитель добавила, что в 8 классе он «немного шел на лидера», но при этом был ведомым.

Утром 20 сентября Тимур Б. с травматическим оружием вошел в здание Пермского госуниверситета (ПГНИУ), где открыл стрельбу по охраннику и студентам. В результате погибли восемь человек, пострадали не менее 24. Студенты рассказывают в соцсетях, что проход на КПП в здании был всегда свободный.

Ранее классный руководитель стрелка вспомнила, что семья мальчика была неполной, его воспитывала мать, которая много времени уделяла спорту. Отца учительница никогда не видела и предполагает, что они были в разводе.