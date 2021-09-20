Красивое подтянутое тело сегодня — один из главных показателей успешности. С экранов телевизоров и страничек в соцсетях на нас смотрят идеальные люди в обтягивающих нарядах. Казалось бы, чем не повод заставить себя сесть на диету и начать наконец худеть, чтобы через несколько месяцев увидеть в зеркале улучшенную версию себя и носить ту одежду, которая нравится, а не ту, которая налезла? И вот, окрыленная верой в себя женщина начинает пробовать разные диеты или и вовсе изнурять себя голодовками, но каждый раз срывается, объедается булками и ненавидит себя за это пуще прежнего. Почему так происходит? Как разорвать порочный круг и настроиться на нужный результат? Как найти правильную мотивацию для похудения? На эти и другие вопросы в интервью нашему изданию ответила психолог и коуч Элена Гамаюн.

Из личного архива Элены Гамаюн /

— Элена, расскажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, заключается причина неудачных попыток похудеть? Почему девушки и женщины, которые на словах мечтают о стройном теле, снова и снова срываются на вредные «вкусности»?

— Понимаете какое дело, у каждого человека, если говорить, допустим, о моменте похудения, есть определенные выгоды, но найти их самостоятельно нам не всегда под силу. Предположим, человек всерьез решил заниматься своей фигурой и стать стройным. Для достижения этой, безусловно, благородной цели, он обращается в специализированную клинику к профессиональному диетологу. Новоиспеченный пациент тратит деньги, время и нервные клетки, но чуда не происходит — вес стоит на месте.

«Почему все усилия пропадают даром?» — спросите вы. Ответ прост: человек реально не может сбросить лишнее, потому что у него имеется подсознательная выгода от переедания (а возможно, и не одна), докопаться до которой может только профессиональный психолог, который обязательно должен работать в команде с врачом.

Наиболее часто встречающаяся история: женщина привыкла заедать стресс мучным, сладким, жирным и т. д. — кому что больше нравится. Она банально не умеет бороться с нервным напряжением другими способами. И если у нее этот самый способ взять и отобрать, то неизвестно, чем вообще все это кончится. Поэтому главное правило успешного похудения звучит так: прежде чем убирать неправильные пищевые привычки, нужно предварительно разобраться, откуда они взялись, чем они спровоцированы, и работать прежде всего с первопричиной. Как только причина неправильного пищевого поведения будет устранена, женщина перестанет заедать свои негативные эмоции и ей гораздо проще станет следовать советам диетолога и, соответственно, приводить свою фигуру в порядок.

— Приведите, пожалуйста, примеры неправильной мотивации для похудения. Какие фразы или действия практически наверняка дадут результат, обратный желаемому?

— Неправильная мотивация для похудения на каждый день, к моему великому сожалению, встречается не только у простых обывателей, но также используется и во многих клиниках.

Самый малоэффективный, травмирующий и даже вредный способ заставить человека начать худеть — это вызвать отвращение к собственному телу. Во время того, как женщине внушают, что она толстая, безобразная и вообще некрасивая вместо того, чтобы помочь, ей наносят еще одну глубокую психологическую травму, которую она по старой привычке продолжит «лечить» заеданием проблемы.

Безусловно, встречаются люди с разными типами психики, но подобные приемы крайне редко на кого-либо оказывают правильное воздействие.

Приведу еще несколько примеров неправильной мотивации для похудения, которая причиняет очень большой вред и абсолютно никак не помогает в достижении цели. Это фразы, подобные следующим:

Я хочу худеть ради кого-то. Я хочу стать стройной, чтобы выйти замуж. Я мечтаю, чтобы на меня смотрели мужчины. Главная цель моего похудения — обратить на себя внимание и понравиться Васе / Пете / Диме. Я ужасно непривлекательная, толстая и т. д.

Если человеку постоянно внушается мысль, что он должен похудеть, потому что отвратительный, безобразный и из-за этого не может никому быть симпатичным, то такой подход называют негативным.

Федеральное агентство новостей /

Как найти сильную мотивацию для похудения

— Элена, если есть негативный подход, значит, наверняка должен быть и позитивный. Так ведь? Обнадежьте нас, пожалуйста.

— Конечно. Позитивный подход — это когда мы стремимся стать стройными из любви к себе, из желания быть всегда энергичной, молодой и подвижной.

Правильная мотивация — это всегда любовь к себе, к своему телу, к своему здоровью. Именно для того, чтобы понять это и настроиться на нужный лад, я и рекомендую всем работать над собой вместе с квалифицированным психологом.

Желание похудеть должно в первую очередь базироваться на стремлении быть здоровой, потому что лишний вес, как правило, сопровождается различными заболеваниями. Полному человеку трудно ходить, подниматься по лестнице и выполнять элементарные ежедневные обязанности, не говоря уже о беге и других физических нагрузках. Это вызывает массу проблем.

Поэтому самая правильная фраза для мотивации на каждый день должна звучать так: «Я хочу быть стройной, чтобы быть здоровой, энергичной и легкой».

Но, конечно, каждый человек все равно всегда ищет для себя мотивацию самостоятельно, именно поэтому в индивидуальной работе специалист должен вместе с пациентом найти его личный стимул, который поможет в достижении заветной цели.

Повторюсь, единственное, что не должно служить мотивацией ни при каких условиях — это отвращение к себе и к своему телу.

— Существуют ли специальные методики и эффективные аутотренинги, которые помогут добиться желаемого?

— Безусловно, в психологии применяются всевозможные аутотренинги и настрои, связанные со стройностью, которые всегда несут положительный эффект. Такие как, например:

Я молодая, здоровая, бодрая. Я ощущаю легкость во всем теле. Мое тело стройное и подтянутое. У меня прекрасное настроение. Я полна энергии и готова покорять новые вершины. Я с радостью питаюсь правильно, поскольку здоровая еда улучшает мое здоровье и т. д.

Таких аутотренингов достаточно много, и, если они работают — замечательно, продолжайте в том же духе.

Но если эти приемы не помогают, то в любом случае нужно обратиться к специалисту, который разберется, в чем ваша истинная мотивация и откуда берется тот стресс, который человек заедает, не давая себе ни малейшей возможности сесть на диету.

Важно! Безусловно, помимо психологических есть еще и медицинские аспекты, связанные с нарушением обмена веществ, с эндокринологией. Здесь, конечно, с проблемой должны работать врачи. Пациенту необходимо будет сдать комплекс анализов, чтобы понять, почему же образовался лишний вес и нет ли каких-то нарушений в этой сфере.

Комплексный подход к своему физическому и психологическому здоровью поможет похудеть эффективно и без вреда для организма.