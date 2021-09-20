Чаще всего люди, далекие от юриспруденции, представляют прокурора этаким плохим обвинителем. Однако на деле даже само слово «прокурор», происходящее от латинского procurare, означает «ведать чем-либо», «распоряжаться», «заботиться». Сотрудник прокуратуры уполномочен выступать с позиции обвинения в суде, а также обязан отслеживать соблюдение законности почти в любых сферах жизни. Словом, этот специалист хоть и доказывает вину подозреваемых, но при этом защищает граждан от возможного несправедливого суда — к примеру, когда удерживает обвинение против подозреваемого, принадлежащего к влиятельным кругам. И все это — от лица государства.

Недаром многие молодые люди, имеющие обостренное чувство справедливости, стремятся получить именно эту профессию. Рассказываем о том, как стать прокурором после 9 и 11 классов, где и как предстоит учиться и что ждет новичка, желающего преуспеть в этом направлении трудовой деятельности.

Федеральное агентство новостей /

Ключевые особенности специализации

Итак, в классическом понимании — прокурор выступает на стороне обвинения и является частью состязательной судебной системы и соревнуется в аргументах с адвокатом. Ему предстоит изложить свои доводы таким образом, чтобы вина подсудимого не вызывала ни малейших сомнений у судьи и присяжных. Когда прокурора не устраивает судебное решение, он вправе опротестовать его.

Впрочем, роль государственного обвинителя этим не ограничивается. Еще до начала судебного разбирательства прокурор рассматривает дело, переданное ему следователем после расследования. Он изучает обвинительное заключение, доказательную базу и выводы. Если они кажутся неубедительными, то он может вернуть материалы на вспомогательное расследование. Если же специалиста все устраивает, то он направляет дело в суд и уже там отстаивает утвержденное им заключение.

Существует и другая сторона трудовой деятельности прокурора — это надзор. Сотрудник прокуратуры осуществляет контроль соблюдения государственного законодательства, в том числе со стороны министерств и ведомств, а также прав и свобод людей. В рамках надзорной деятельности эти специалисты разбирают обращения и жалобы граждан, возбуждают дела, контролируют функционирование органов следствия, исправительных учреждений. Прокуроры принимают непосредственное участие в законотворчестве, они вправе сами обращаться в суд, если полагают, что произошло нарушение прав гражданина или интересов страны.

Важные качества, необходимые прокурору

Должность требует не только отличного знания законов и постоянного слежения за переменами в этой сфере, но и определенных личных качеств. В первую очередь сотруднику прокуратуры требуются аналитическое мышление, развитый интеллект, отменная эмоционально-психическая устойчивость, ответственность, отличная память, уверенность в собственных силах и уже упомянутое острое желание вершить справедливый суд. И, безусловно, работать на этой должности должны честные, бесстрашные и порядочные специалисты, умеющие находить общий язык с людьми разных профессий, характеров, возрастов и социальных слоев.

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы профессии прокурор

К преимуществам специализации можно отнести ее высокую востребованность на рынке труда, достойную оплату, нормированный рабочий график, большое количество полезных контактов, а также возможность быстрого движения вверх по карьерной лестнице.

Вместе с тем трудовая деятельность в рамках этой профессии предполагает и ряд недостатков — например, высокую ответственность, довольно жесткую конкуренцию и необходимость постоянно прокачивать свои знания и навыки. Профессия может быть опасной, ведь на представителей государственного обвинения зачастую обрушиваются угрозы и шантаж, а также попытки подкупа. Если же прокурор принимает материальное вознаграждение «слева», то сам становится преступником.

Стоит сказать, что сотрудник прокуратуры не вправе быть членом политической партии или владельцем крупного бизнеса, чтобы не утратить прокурорскую беспристрастность. Свою первостепенную работу он может совмещать только с преподавательской практикой, наукой или творчеством.

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Какие школьные предметы необходимо сдавать на прокурора и сколько он зарабатывает?

Прокурор — это не профессия, а должность, с ходу получить ее нельзя, нужно предварительно поработать помощником прокурора. И, конечно же, предварительно следует окончить вуз по одной из юридических специальностей.

Для поступления понадобятся результаты ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию. Абитуриенты проходят дополнительное психологическое тестирование. Причем для будущей работы в военной прокуратуре необходимо, чтобы вуз также был военным. Можно переквалифицироваться на прокурора, имея высшее образование по другой специализации и окончив курсы дополнительного образования или юридическую магистратуру.

Так или иначе, следует понимать: сколько бы не предстояло учиться на прокурора, в условиях конкуренции совершенствовать свои навыки и умения придется на протяжении всей трудовой деятельности. Тем более, что прокурору всегда есть куда расти: средний доход специалиста с небольшим стажем составляет 40-70 тысяч рублей, в то время как на более высоком посту можно рассчитывать на ежемесячный заработок от 150-200 тысяч рублей и выше.