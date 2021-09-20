Путин выразил соболезнования семьям погибших в Перми

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших в Перми, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Главе государства сообщили о трагических событиях в пермском вузе, подчеркнул представитель Кремля. Песков выступил перед журналистами.

«Он (Путин. — Прим. ФАН) дал поручение председателю правительства (Михаилу. — Прим ФАН) Мишустину направить министров (Валерия. — Прим. ФАН) Фалькова и (Михаила. — Прим. ФАН) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», — рассказал пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно о нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Трагедия произошла 20 сентября. В вузе открыл огонь молодой человек. По предварительным данным, среди пострадавших значатся 24 человека. Также сообщается о восьми погибших студентах и сотрудниках образовательного заведения.