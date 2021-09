Рейтинг губернатора Техаса упал до минимальных значений

Остин, 20 сентября. Большинство жителей Техаса не одобряют политику губернатора Грэга Эббота. Данные опроса, проведенного Техасским университетом в городе Тайлер, опубликовала газета The Dallas Morning News.

Big weekend news ???? — Abbott's approval rating just dropped, again!



"Before the #COVID19 pandemic began to grip the country in March 2020, Abbott’s approval rating was 59%. It’s been dropping since January and is now at a rock-bottom 45%."#AbbottMustGohttps://t.co/mIG8aPPQLA