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Рейтинг губернатора Техаса упал до минимальных значений

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:33
Весь мир
Рейтинг губернатора Техаса упал до минимальных значений
gov.texas.gov  /  Office of the Texas Governor

Остин, 20 сентября. Большинство жителей Техаса не одобряют политику губернатора Грэга Эббота. Данные опроса, проведенного Техасским университетом в городе Тайлер, опубликовала газета The Dallas Morning News.

Согласно исследованию, против политики губернатора выступили 54% опрошенных и только 45% считают, что штат «движется по правильному пути». В начале пандемии, в марте 2020 года, рейтинг одобрения Эббота составлял 59%.

Кроме того, население разделилось по поводу принятого недавно закона о запрете абортов. За их отмену высказались 48%, 50% поддержали. Также 50% выступают против закона об оружии, 34% согласны на скрытое ношение без разрешения, оставшиеся 16% не определились.

На фоне падения рейтинга Эббота набирает силу кандидатура актера Мэттью Макконахи: 44% опрошенных заявили, что проголосовали бы за него в потенциальном противостоянии губернаторов. Этот результат ставит голливудскую звезду на несколько пунктов выше действующего губернатора. Также 37% опрошенных заявили, что поддержали бы еще одного кандидата от демократов Бето О'Рурка, если бы он баллотировался в 2022 году.

Опрос проводился с 7 по 14 сентября среди 1148 респондентов.

Губернатор Техаса 8 сентября подписал скандальный законопроект о правилах голосования.

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