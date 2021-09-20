Рейтинг губернатора Техаса упал до минимальных значений

Остин, 20 сентября. Большинство жителей Техаса не одобряют политику губернатора Грэга Эббота. Данные опроса, проведенного Техасским университетом в городе Тайлер, опубликовала газета The Dallas Morning News.

Big weekend news ???? — Abbott's approval rating just dropped, again!



"Before the #COVID19 pandemic began to grip the country in March 2020, Abbott’s approval rating was 59%. It’s been dropping since January and is now at a rock-bottom 45%."#AbbottMustGohttps://t.co/mIG8aPPQLA — Julie Johnson (@juliejohnsonTX) September 19, 2021

Согласно исследованию, против политики губернатора выступили 54% опрошенных и только 45% считают, что штат «движется по правильному пути». В начале пандемии, в марте 2020 года, рейтинг одобрения Эббота составлял 59%.

Кроме того, население разделилось по поводу принятого недавно закона о запрете абортов. За их отмену высказались 48%, 50% поддержали. Также 50% выступают против закона об оружии, 34% согласны на скрытое ношение без разрешения, оставшиеся 16% не определились.

На фоне падения рейтинга Эббота набирает силу кандидатура актера Мэттью Макконахи: 44% опрошенных заявили, что проголосовали бы за него в потенциальном противостоянии губернаторов. Этот результат ставит голливудскую звезду на несколько пунктов выше действующего губернатора. Также 37% опрошенных заявили, что поддержали бы еще одного кандидата от демократов Бето О'Рурка, если бы он баллотировался в 2022 году.

Опрос проводился с 7 по 14 сентября среди 1148 респондентов.

Губернатор Техаса 8 сентября подписал скандальный законопроект о правилах голосования.