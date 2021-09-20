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Охранник пермского вуза был убит во время попытки остановить стрелка

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:00
Происшествия
Охранник пермского вуза был убит во время попытки остановить стрелка
Федеральное агентство новостей

Пермь, 20 сентября. Охранник Пермского государственного университета (ПГНИУ) пытался остановить напавшего на вуз злоумышленника, однако был застрелен на месте.

Стрелок проник в здание учебного заведения примерно в 11:00 по местному времени. Он открыл огонь из травматического оружия. Испуганные студенты закрылись в аудиториях. Однако не удалось избежать жертв, в результате действий злоумышленника погибли восемь человек и еще 13 пострадали.

Прибывшие на место инцидента силовики открыли огонь по ногам мужчины с целью его обезвредить. Стрелок был ранен, однако его удалось откачать и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Появились фото и видео с места происшествия.

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пермь стрелок вуз
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