ФАН публикует фото с места стрельбы в Перми

Пермь, 20 сентября. Опубликованы фотографии с места стрельбы в Перми, где студент Тимур Б. убил не менее восьми человек.

Известно, что в 11:00 по местному времени стрелок вошел на территорию кампуса, а затем прошел в здание Пермского государственного университета (ПГНИУ) с травматическим оружием в руках.

Федеральное агентство новостей /

Сначала он застрелил охранника, затем несколько человек. Студенты, услышав выстрелы, стали покидать здание через окна, некоторые при этом получили травмы.

Федеральное агентство новостей /

Прибывшие на место сотрудники ФСБ и Росгвардии при задержании ранили стрелка, сейчас он находится в тяжелом состоянии. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Федеральное агентство новостей /

Также известно, что Тимур проходил обучение по безопасному обращению с оружием в начале августа 2021 года.