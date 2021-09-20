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ФАН публикует фото с места стрельбы в Перми

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:01
Происшествия
ФАН публикует фото с места стрельбы в Перми
Федеральное агентство новостей

Пермь, 20 сентября. Опубликованы фотографии с места стрельбы в Перми, где студент Тимур Б. убил не менее восьми человек.

Известно, что в 11:00 по местному времени стрелок вошел на территорию кампуса, а затем прошел в здание Пермского государственного университета (ПГНИУ) с травматическим оружием в руках.

ФАН публикует фото с места стрельбы в Перми
Федеральное агентство новостей  / 

Сначала он застрелил охранника, затем несколько человек. Студенты, услышав выстрелы, стали покидать здание через окна, некоторые при этом получили травмы.

ФАН публикует фото с места стрельбы в Перми
Федеральное агентство новостей  / 

Прибывшие на место сотрудники ФСБ и Росгвардии при задержании ранили стрелка, сейчас он находится в тяжелом состоянии. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

ФАН публикует фото с места стрельбы в Перми
Федеральное агентство новостей  / 

Также известно, что Тимур проходил обучение по безопасному обращению с оружием в начале августа 2021 года.

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