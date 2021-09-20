Замглавы МИД России Руденко заявил о подготовке к визиту лидера Узбекистана

Ташкент, 20 сентября. Российская Федерация готовится к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в 2021 году, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Во время визита Мирзиеева будет подписан «солидный пакет документов». Об этом дипломат рассказал во время открытия конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия».

«Подготовлен очень серьезный пакет документов. В первую очередь в области торгово-экономического взаимодействия, но также и в других сферах, в том числе в оборонной», — подчеркнул Руденко.

Ранее власти Москвы совместно с рядом федеральных ведомств и крупнейшими работодателями обсудили ход реализации пилотного проекта по привлечению в Российскую Федерацию граждан Узбекистана для осуществления трудовой деятельности в области строительства, сообщает Национальная служба новостей.

Помимо этого сообщалось, что сбежавших из Афганистана летчиков национальных ВВС и их семьи перебросят из Узбекистана на американскую военную базу в Катаре по просьбе Вашингтона. В публикации издания Wall Street Journal уточняется, что речь идет о пилотах афганских ВВС, которые бежали в Узбекистан на фоне ситуации в стране.