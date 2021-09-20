Мэр Перми прибыл на место стрельбы в университет

Пермь, 20 сентября. Мэр Перми Алексей Демкин прибыл в Пермский государственный университет после инцидента со стрельбой.

Нынешним утром молодой человек устроил стрельбу из травматического оружия в здании вуза, расположенном на улице Букирева. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. В результате трагедии погибли восемь человек, еще несколько пострадали. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с происшествием.

Федеральное агентство новостей /

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, делегировал в Пермь министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также министра здравоохранения Михаила Мурашко.