Операция ЛНА и открытие границы с Тунисом — что произошло в Ливии с 13 по 19 сентября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 13 по 19 сентября 2021 года.

Операция ЛНА на южных рубежах

Ливийская национальная армия (ЛНА) во вторник, 14 сентября, объявила о начале операции в районе Тарбу на юге страны. Действия военных направлены против чадских бандформирований.

Отряд бригады Тарик бен Зияд при поддержке авиации уничтожил колонну с бронетехникой. Десятки боевиков ликвидированы.

Военнослужащие продолжают прочесывать местность и преследовать остатки вооруженных формирований в приграничных с Нигером и Чадом районах.

В результате ударов ЛНА 15 сентября погиб один из лидеров французских прокси Харун Мухаммад Шетти. Информацию подтвердило руководство группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT).

Происшествия

В пятницу, 15 сентября, на юге Триполи загорелся склад с оружием. Инцидент произошел на территории войскового лагеря Фатима. Причины случившегося не установлены. Дело взял под личный контроль руководитель МВД Халед Мазен.

В тот же день в столице неизвестные похитили главу муниципалитета Хай аль-Андалус Мухаммада аль-Фатиси и двух сотрудников администрации. По некоторой информации, они арестованы боевиками из группировки RADA.

Коллеги задержанных и организации гражданского общества осудили инцидент. Они заявили, что это является преступлением со стороны бандформирования, не имеющим ничего общего с законом.

Международная организация по миграции (МОМ) объявила об исчезновении с начала 2021 года около 18 тысяч беженцев на ливийской территории. В ведомстве опасаются, что нелегалы, намеревавшиеся добраться до ЕС, попали к контрабандистам и торговцам людьми. Не исключено их местонахождение в секретных тюрьмах на западе и юге страны.

More than 800 migrants were intercepted this week and returned to #Libya by the coast guard and coastal security.



Of more than 24,000 people intercepted this year, roughly 6,000 are in arbitrary detention.



The majority are unaccounted for. pic.twitter.com/2NfM3KiJnR — Safa Msehli (@msehlisafa) September 17, 2021

В четверг, 16 сентября, силовики штурмом взяли логова контрабандистов в городе Бани Валид. В ходе операции освобождены восемь египтян. Преступная банда требовала от семей похищенных выкуп в обмен на их освобождение.

Политика

Совет Безопасности ООН единогласно продлил мандат миссии в Ливии до конца месяца. Заседание состоялось в среду, 15 сентября.

Во вторник, 14 сентября, в Каире прошла встреча президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с главнокомандующим ЛНА Халифой Хафтаром и председателем Палаты представителей Агилой Салехом. Они обсудили последние события в Ливии, двусторонние отношения и перспективы сотрудничества в предстоящий период. Стороны согласились с важностью вывода иностранных сил и боевиков с территории страны.

Египетский лидер в ходе встречи указал на необходимость предотвращения внешнего вмешательства, которое наносит ущерб ливийскому народу. Политик подтвердил, что Каир поддержит проведение декабрьских выборов и продолжит координацию с властями государства.

Спустя два дня Ас-Сиси принял главу переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу. Стороны рассмотрели развитие ситуации в регионе и аспекты отношений между двумя государствами.

В понедельник, 13 сентября, Палата представителей провела очередное заседание в штаб-квартире в городе Тобрук. Обсуждались ответы на допрос переходного Правительства национального единства (ПНЕ), полученные на прошлой неделе.

Во время сессии 45 парламентариев подали прошение о лишении кабмина вотума доверия. В соответствии со статьей 194 Закона №4 от 2014 года запрос депутатов рассмотрят через 8 дней.

Парламентский комитет по обороне и национальной безопасности в начале недели обвинил главу Высшего государственного совета (ВГС) Халеда аль-Мишри и лидера ливийских «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ) Али ас-Саллаби в препятствовании проведению плебисцита. Орган призвал власти страны и международное сообщество ввести санкции в отношении этих лиц.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о намерении возобновить работу посольства в Триполи и авиасообщение между государствами. Это озвучено в четверг, 16 сентября, во время визита заместителя главы Президентского совета Мусы аль-Куни в республику. Политики также рассмотрели возможность открытия консульства в Сабхе и погранпереходов в Гате и Гадамесе.

Глава МИД Марокко Насер Бурита на встрече со спецпредставителем ООН Яном Кубишем, состоявшейся 13 сентября, подтвердил поддержку Рабата проведению выборов в Ливии. Он предостерег от какого-либо внешнего вмешательства в избирательный процесс.

Замглавы Президентского совета Абдалла аль-Лафи в ходе переговоров в Риме с рядом министров правительства Италии договорился об активизации соглашений, подписанных между двумя странами за последние годы. Также во время встреч рассмотрено сотрудничество в области безопасности и борьбы с организованной преступностью и торговлей людьми.

Генеральная прокуратура пригрозила привлечь к уголовной ответственности министра иностранных дел ПНЕ Наджлу Мангуш. На основании жалобы, поданной тремя дипломатами, ее обвиняют в превышении полномочий и злоупотреблении властью. В ведомстве заявили , что действия главы МИД вредят высшим интересам страны и дестабилизируют дипломатические отношения.

С пятницы, 17 сентября, Тунис открыл контрольно-пропускные пункты на границе с Ливией. О достижении странами соответствующего соглашения сообщил официальный представитель ПНЕ Мухаммад Хамуда. По его словам, стороны смогли договориться насчет процедур, которые должны соблюдаться путешественниками.

Временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев сообщил журналистам, что посольство РФ может вернуться в Триполи в ближайшие месяцы. Работу из ливийской столицы планируется возобновить с 2020 года.

Подготовка к плебисциту

В рамках усилий по проведению выборов, намеченных на 24 декабря, Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) и Министерство образования ПНЕ подписали меморандум о взаимопонимании. Партнерство подразумевает использование учебных заведений в качестве участков для голосования и целевую подготовку преподавателей.

В субботу, 18 сентября, HNEC объявила о завершении регистрации граждан, проживающих за рубежом. За месяц в реестр внесено 10 729 человек. В итоге на голосование записались более 2,8 миллиона ливийцев.

Экономика

Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила 16 сентября о прекращении забастовок в портах Ас-Сидра и Рас-Лануф. Ранее демонстранты приостановили работу ряда терминалов на несколько дней, требуя трудоустройства молодежи.

Сотрудник ННК опубликовал документы корпорации, согласно которым доходы от продажи сырья переводились на частные счета. Деньги перечислялись как ливийским политикам, так и чиновникам за рубеж. Руководство страны пока никак не прокомментировало слитые данные.

Общество

В среду, 15 сентября, сотрудники компании Libyan Airlines организовали акцию протеста в Триполи. Митингующие прошли от Алжирской площади до штаб-квартиры ПНЕ на шоссе Ас-Сикка с требованием погашения задолженностей по зарплате. Они также попросили правительство дать средства на ремонт оборудования и инфраструктуры.