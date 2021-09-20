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Онищенко о переизбрании Дюмина: Люди поняли, что тульская земля нашла своего хозяина
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Общество
Онищенко о переизбрании Дюмина: Люди поняли, что тульская земля нашла своего хозяина
tularegion.ru  /  Правительство Тульской области

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему туляки безоговорочно поддержали действующего губернатора Алексея Дюмина. На губернаторских выборах, которые состоялись в Тульской области вместе с выборами в Госдуму, Дюмин, согласно предварительным данным, на утро понедельника, 20 сентября, набирает почти 84% голосов. Такие данные приводит ЦИК после обработки около 84% протоколов участковых избирательных комиссий. Таким образом, Дюмин побеждает в первом туре и в течение ближайших пяти лет продолжит занимать пост губернатора области.

По мнению политиков и экспертов, безоговорочный успех Дюмина — результат его эффективной работы на благо региона. С этой точкой зрения согласен депутат Госдумы нескольких созывов, известный российский политик Геннадий Онищенко, который хорошо знает Алексея Дюмина.

«Раньше Тульской области не очень везло, там довольно часто менялись губернаторы, а против одного даже было уголовное дело, — напомнил предысторию Онищенко в беседе с ФАН. — А ведь Тула — очень важный для нашей страны регион — именно там куется оборонный щит нашей родины, там давно и успешно работают военно-промышленные объекты, которые обеспечивают наши вооруженные силы оружием, в первую очередь стрелковым».

Алексей Дюмин
tularegion.ru  / Пресс-служба правительства Тульской области

По словам Онищенко, такой важный регион остро нуждался в хорошем управленце, которым и стал нынешний губернатор Алексей Дюмин.

«И вот пришел человек, который был готов работать на благо этого региона, который всегда искренне служил делу, которое ему поручали. Он сделал все, чтобы в Тулу пришли деньги, ресурсы. И я вам скажу так: Тула это сразу почувствовала. Это ведь нормальный рабочий регион, безо всякого эдакого брюзжания и без рефлексирующей интеллигенции. Там интеллигенция трудовая — это инженеры, сотрудники высокотехнологичных производств.

Туляки сразу почувствовали в Дюмине своего человека. Все это время он активно работал, привлекал в регион бизнес, инвестиции. Я много раз там бывал, участвовал в различных мероприятиях и сам все это видел. Этот положительный эффект накапливался, мнение формировалось. Люди поняли, что Тула нашла своего хозяина. И результат нынешних выборов — еще одно тому доказательство», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

В ходе голосования, которое состоялось в РФ с 17 по 19 сентября, россияне выбирали депутатов Госдумы (данные на 10 утра понедельника, 20 сентября, представлены в инфографике ФАН). В некоторых регионах также состоялись выборы в местные законодательные собрания и муниципальные образования. В 12-ти регионах прошли выборы губернаторов, среди них была и Тульская область.

Данные по выборам на 10:00 понедельника, 20 сентября
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Общество / Онищенко о переизбрании Дюмина: Люди поняли, что тульская земля нашла своего хозяина
дюмин онищенко тульская область выборы-2021
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