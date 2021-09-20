Дени Вильнев после «Дюны» хочет снять фильм о Клеопатре

Москва, 20 сентября. Кинорежиссер Дени Вильнев намерен после «Дюны» заняться съемками нового проекта. Ему интересно рассказать о Клеопатре.

Кинематографист признался, что сильно устал во время съемок «Дюны», которая в начале сентябре была показана на Венецианском кинофестивале. По его словам, лишь тогда он позволил себе немного расслабиться.

Вильнев хочет сделать небольшой перерыв, «чтобы поспать». После чего будет ясно, состоится ли продолжение «Дюны» или нет. Но сам режиссер с нетерпением ждет возможности продолжить работу по книге Фрэнка Герберта. Кроме того, у кинематографиста есть замысел еще одной работы.

«Будет еще один проект, довольно амбициозный. У меня есть идея — сделать картину о Клеопатре и ее времени. Я уже очень давно ее задумал и все ждал момента, когда можно будет это осуществить. Скоро, я надеюсь, эта возможность мне представится», — заявил Вильнев в интервью «Известиям».

«Дюна» вышла в российский прокат на прошлой неделе. Картина уже получила первые отзывы от зрителей. Многие поклонники пришли в восторг от работы Вильнева.