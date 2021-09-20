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ФАН публикует видео с места стрельбы в Пермском государственном университете

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:02
Происшествия
ФАН публикует видео с места стрельбы в Пермском государственном университете
Федеральное агентство новостей

Пермь, 20 сентября. Федеральное агентство новостей публикует видео с места стрельбы на территории Пермского государственного университета (ПГНИУ).

На кадрах видно, что работники медицинских учреждений в экстренном порядке увозят пострадавших с места происшествия.

Ранее пресс-служба СУ СКР России сообщила о росте жертв при стрельбе в пермском университете. По данным правоохранительных органов, восемь человек скончались в результате нападения на вуз. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Стоит отметить, что около 11:00 по местному времени юноша с оружием в руках проник на территорию учебного заведения. В результате оперативных мероприятий стрелок был ликвидирован.

 

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